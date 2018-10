María Luján, madre de Lucas Menghini Reyfallecido en la tragedia ferroviaria de Once, consideró "histórica" la sentencia a Julio De Vido (cinco años y ocho meses de prisión) al que calificó de "siniestro, perverso y cínico". El ex ministro fue encontrado culpable de ser partícipe necesario del delito de fraude en la administración pública en el siniestro que provocó la muerte de 52 pasajeros.

"Tengo una explosión de emociones. Siento que cuando llegue a casa y pueda bajar toda la adrenalina de lo que significó esta jornada voy a poder disfrutar de este sentimiento de agradecimiento tan grande a cada argentino de bien que nos acompañó a los familiares, con los que supimos conformar un colectivo del cual estamos sumamente orgullosos", contó María Luján en diálogo con Santiago del Moro en " Intratables ".

También consideró: "Los libros de historia alguna vez hablarán de este fallo y de la primera vez que se condena a un súper ministro, un personaje siniestro, perverso y cínicoque aún preso no pierde la oportunidad de provocar a quienes tenemos suficiente dolor a cuestas".

Luján Rey Intratables

"Desde el primer momento entendimos que no iba ver un gesto de humanidad. No nos dieron ni una aspirina, ni un psicólogo", sostuvo la madre de Lucas Menghini Rey que reveló que el ex funcionario "mandó gente a su casa" después de fatídico episodio.

"Los familiares dejamos todo en esta lucha. Aún con el dolor que no se va y sabiendo que nada nos devuelve lo que nos quitaron, sí pudimos aportar nuestro granito de arena"