Juan Grabois amenazó con dejar el Frente de Todos: "Estoy a punto de irme"

Juan Grabois habló de Silvina Batakis: "La banco fuerte, pero ya hay una cosa que no me gustó"

“No vemos que el gobierno esté defendiendo los intereses de la mayoría, está subordinado a las necesidades de los grupos de poder económico y la asunción de (Silvina) Batakis, parecía que iba a ser una política más distributiva, y terminó siendo una reafirmación de la ortodoxia, que en la Argentina nunca resolvió ningún problema”, opinó el líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), aliada de la coalición de gobierno.

“Me refiero a la subordinación del FMI, a la necesidad de transmitir calma a los mercados y no al pueblo o repetir frases de la más absoluta obviedad como que ‘el equilibrio fiscal es positivo’, en lugar de hacer mención a la gente”, añadió Grabois, quien aseguró que en vez de "calmar los mercados" el gobierno debería ocuparse de las "necesidades de la gente" y aseguró que ya pasó el tiempo de hacer propuesta, ahora llegó el de la protesta.

"Creer en medidas de la ortodoxia económica es por lo menos cuestionable". aseguró el dirigente, y siguió: “No vemos que el gobierno esté defendiendo los intereses de la mayoría, está subordinado a las necesidades de los grupos de poder económico y la asunción de Batakis, parecía que iba a ser una política más distributiva, y terminó siendo una reafirmación de la ortodoxia, que en la Argentina nunca resolvió ningún problema”.

También criticó la elección de Cristina Fernández de Kirchner de Alberto Fernández. No obstante, descartó que la vicepresidenta haya estado involucrada en la corrupción. "Cristina es honesta. No robó", afirmó Grabois, al tiempo que no acuerda con la posición de su postura sobre los planes sociales: "No estoy de acuerdo con lo que dice de la tercerización. Los movimientos sociales no roban planes".

Finalmente, cuestionó a la oposición y apuntóp contra los dirigentes con mayor relevancia de Juntos por el Cambio y de Avanza Libertad. Por un lado, acusó a Patricia Bullrich de ser “una violenta” y criticó con dureza a Javier Milei de ser “un tipo que vive en el mundo de las ideas”. Inesperadamente, consultado sobre a quién votaría en una posible interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, Grabois se la jugó: “Voto a Larreta”.