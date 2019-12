Tras la detención de Priscila D. de 32 años acusada de ser instigadora del crimen de su expareja y padre de su primera hija, Marcos Guenchul, habló Marcela Ontiveros, la madre del personal trainer asesinado el 23 de julio de este año de un tiro en la cabeza en Sucre al 1200.

Ontiveros confió que siempre tuvo la idea de que ella estaba detrás del asesinato de su hijo. "Ese era nuestro pensamiento, porque mi hijo no conocía ni a Caio. S. y mucho menos a la otra persona (el que ejecutó el crimen), el único contacto era Priscila, que ya lo puedo nombrar", resumió en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

Anoche Priscila D. fue detenida en su domicilio ya que acaba de ser madre por segunda vez, en esta ocasión fruto de su relación con Caio S., detenido también por esta causa e imputado por homicidio ya que conducía el vehículo que llevó a Maximiliano P, sindicado como el autor material del crimen de Guenchul cuando salía del gimnasio Progress Fitness. La audiencia imputativa se realizará hoy a las 16 en el Centro de Justicia Penal.

"Mi nieta cumple mañana 3 años, la vemos por visitas judiciales y teníamos organizada una fiestita, no sé si se va a hacer"

"Estábamos esperanzados en que se siga investigando, sabíamos todo lo que había pasado con ella, ya que mi hijo siempre se manejó de buena manera, hizo todo legal, es mentira que la presionaba, sólo le llegaban notificaciones al domicilio de ella desde Tribunales para solicitar el régimen de visitas", aclaró.

Priscila D. y Marcos Guenchul mantenían una disputa legal ya que él reclamaba tiempo con su hija a quien no veía desde hacía más de un año.

Respecto a cómo se siente tras conocer la detención de Priscila D., dijo: "Son sentimientos encontrados, porque uno llora, también es felicidad, pero a mi hijo nadie me lo va a devolver, lo que sí es que la Justicia alivia un poco".

marcos.jpg Guenchul fue asesinado tras ser interceptado en plena vía pública por un hombre que bajó de un auto y le disparó para luego darse a la fuga.

Y afirmó que su sospecha siempre fue que Prsicila D. fue la instigadora del crimen de Marcos: "Totalmente, ella estaba atrás de esto, nosotros sabíamos como era ella, y lo que era capaz".

Ontiveros además recordó el momento en que fue asesinado su hijo, justo un día después de que salió el fallo favorable por el régimen de visitas. "A él lo mataron el día martes 23, y el jueves veía a la nena, no llegó a efectivizarse la resolución judicial, no lo dejaron ver a su hija, lo mataron antes, decidieron sobre la vida de él", lamentó conmovida.

Asimismo, contó que luego del crimen de Marcos y por intermediación de la Justicia pudo recomponer el vínculo con su nieta Tiziana que mañana cumple 3 años.

"Si gracias a Dios la pudimos volver a ver, tuvimos de entrada un acercamiento increíble, teníamos temor porque hacía un año y medio que no la veíamos, y se adaptó bien, me llamó abuela de entrada, me daba la mano, que la llevara de acá para allá muy bien", recordó.

"El viernes pasado entró mi otro nieto con mi hijo mayor, Cristian, jugamos los tres, fue una emoción tan grande", detalló y reveló que tenían organizada una fiestita por el cumpleaños pero que ahora no saben si se podrá concretar.

74445398.jpeg.thumb.jpg Marcela Ontiveros reclamó justicia.

"Había hablado con la asistencia social, pero ella me ganó de mano, amorosa Gabriela, me dijo que si quería llevar una tortita, pregunté si podía llevar globos, me dijo que sí, y teníamos todo preparado con mi hijo y mi nuera, con mi otro nieto que está emocionadísimo, comparándolo regalos, para hacerle una fiestita ahí, tenemos una hora y media de visitas, ahora no sé que va a pasar", precisó.

Por último, agradeció mucho la difusión del caso, también el trabajo de la Fiscalía y de los abogados. Además de admitir que fue ella la primera en hablar de la incidencia de Priscila D. en el caso.

En noviembre, Ontiveros había dicho: "Cuando mi hijo la dejó fue por que él no quería que Tiziana viera como ella lo hostigaba y le pegaba. Que se entienda bien esto; ella le pegaba a él. La relación empezó mal y terminó mal. Ella nunca aceptó que mi hijo la dejara".

"Para mí que a este chico (por Caio S.) le pasó lo mismo que a Marcos. Cuando se siga investigando él va a tener que hablar. Pienso que sí hubo una influencia concreta de Priscila, aunque realmente no lo sabemos; como tampoco sabemos quién fue el que disparó, pero Caio sí lo sabe. Sólo quiero justicia por Marcos", ya había anticipado Marcela respecto de la hipótesis del caso que terminó con la vida de su hijo.