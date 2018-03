Grave denuncia contra policías por la agresión a varios jóvenes

La Justicia investiga la denuncia de una joven que involucró a varios policías de la seccional 14 por haberla golpeado brutalmente a ella y a un grupo de amigos, entre quienes se encontraba su novio, y que permanecieron detenidos sin motivo durante 14 horas.

El hecho fue denunciado en el perfil de Facebook de la joven, quien relató que en la madrugada de ayer se encontraba junto a su novio y cinco amigos en un banco de las Cuatro Plazas, en Mendoza y Provincias Unidas.

La chica comentó que tras ir con su novio hasta un kiosco comenzaron a ser seguidos por un patrullero y que como él no tenía el carné de conducir, volvió y la dejó en la plaza nuevamente junto a los otros jóvenes. Hasta allí llegó un móvil con dos agentes, un hombre y una mujer, quienes empezaron a increparlos y a golpearlos.

"Sasha, un amigo el que pueden ver golpeado en la foto, quiso calmar las cosas y el policía lo apunto con el arma, le dio un culataso, ahí mí amigo quiso defenderse diciéndole que se la banque sin un arma, la mujer policía le tira en la pantorrilla un balazo de goma", contó la chica en Facebook.

La joven siguió su relató diciendo que la misma mujer policía la interrogó sobre una mochila rosa donde supuestamente había droga. Tras la agresión policial ella y sus amigos fueron conducidos hasta la seccional 14.

La chica comentó que al llegar a la comisaría "sufrimos agresiones físicas y verbales todos, a los 6 chicos les pegaron patadas en las costillas, boca, cachetadas, piñas a mí me decían un montón de cosas, me ajustaron más las esposas cuando le decía que me dolían dejándome moretones en las muñecas. Me agarraron de los pelos, un policía seme acerco a decirme que que hacía ahí con todos hombres, que segura era una puta, otro me tocaba el pelo y me decía que era una sucia".

La chica, en su descripción de los hechos, contó además que "nos detuvieron 14 horas, ¿ por qué? Por tomar una gaseosa en la plaza. Después de dos horas ahí adentro se empezaron a asustar por que ninguno de los 7 teníamos antecedentes y recién ahí llevaron a Sasha prácticamente inconsciente a un hospital. Nos sacaron fotos a cada uno con sus celulares personales. Cuando hubo cambio de turno, el personal de la comisaría tuvo buen trato hacia nosotros, y las cosas se calmaron".