Padre Ignacio: "Rezo mucho para que esto termine y la gente vuelva a tener una vida normal"

El padre Ignacio Peries, máximo referente de la iglesia Natividad del Señor, expresó hoy al referirse a la situación por la pandemia de coronavirus que reza "mucho para que esto termine pronto y la gente vuelva a tener una vida normal", al tiempo que pidió "conciencia responsable" por parte "de todos, sin fijarse en religiones, ni razas ni lenguas".

En una extensa charla con Una tarde perfecta, que se emite por LT8, el sacerdote expresó que la situación generada por la pandemia de coronavirus "no va a durar mucho. Rezo mucho para que esto termine pronto para que la gente vuelva a tener una vida normal. Pero, ¿quién asegura que después del 30 de marzo todo va estar normal? La gente no debe perder la paciencia ni la sabiduría, ni el sentido común. Eso es clave".

El cura nacido en Sri Lanka destacó que el que se está viviendo es "un momento muy difícil", pero a su vez recordó que "después de la Segunda Guerra Mundial se estuvo peor. Si escuchamos bien la palabra de Jesús, esta hambruna pasó muchas veces en el mundo pero la humanidad no se terminó nunca. Porque cuando Moisés trajo gente de Egipto a la Tierra Prometida hubo pestes y enfermedades que amenazaron a la humanidad".

"Sin embargo -recordó- la fe de Moisés y la fe en Dios aseguraron la vida de la gente y eso es lo que tenemos que tener presente todos. A veces cuando hay miedo, angustia y desesperación se pierde la fe. Jesús dijo que no había que desesperar. Hay que volver a la fe y a la oración. A pesar de todo hay que seguir creyendo".

Ignacio dijo que la desesperación no es propiedad exclusiva de los rosarinos "sino de todo el mundo". Y recordó que el presidente Alberto Fernández "maneja el mismo discurso que todos los mandatarios del mundo y a veces eso trae psicosis. Se muestran colas en supermercados y eso no contribuye. Si el presidente le dice a la gente que va a tener comida, hay que confiar también en los líderes. Pero las imágenes que se muestran traen miedo".

También Ignacio se mostró "sorprendido" por las medidas que se tomaron en el país respecto a la cuarentena: "Argentina es una cosa, Sri Lanka es otra, Europa también es otra cosa. Por eso me sorprenden las decisiones sobre la cuarentena, son en todos lados iguales. Pero creo que todos los países son diferentes".

Consultado sobre si era el mejor momento para apelar a la solidaridad, el sacerdote aclaró: "Más que solidaridad hace falta conciencia responsable, de todos, sin fijarse en religiones, ni razas ni lenguas. Porque la conciencia responsable tranquiliza y muestra reglas de caridad. Hay que comprender a la gente que tiene dudas y certezas. Por eso las reglas que se tomen deben ser coherentes y generar confianza, porque en estos momentos nadie cree en nadie".

"Lo que nosotros hacemos -continuó desarrollando su idea- es rezar y mostrar que la vida depende de Dios como decía Jesús. 'Tendrás hambre y peste en todos lados', decía Jesús. Lo que hace la Iglesia es mostrar la paz y tranquilidad de la gracia de Dios pero no es fácil. Porque el problema es que la gente perdió la confianza en todo, en la Iglesia, en el gobierno, en el político. La Argentina es un gran desorden porque nadie confía en nadie".

También pidió la unidad de todos los credos en este momento tan particular: "Vamos a unir todas las religiones. No es un momento para pensar que el padre Ignacio tiene razón. Y aunque no hablamos, rabinos judíos, evangelistas, mormones, todos tenemos que rezar y mover el corazón de Dios juntos".

Por otra parte, recordó que la habitual misa de los domingos en Natividad del Señor será "televisada aunque sin la asistencia de fieles. Adherimos a las medidas que toman los gobiernos por la pandemia, no porque tenga miedo sino por una cuestión de respeto hacia esas medidas".