Sin Maxi Rodríguez el que asoma es Figueroa

Con el andar de los partidos y acompañado por los resultados, el Newell's de Héctor Bidoglio va construyendo una identidad y como parte de ella quiere un juego que lo caracterice, una marca, una impronta. Ser dueño de la tenencia de la pelota es una premisa porque el conjunto leproso tiene jugadores con pie suficiente como para hacerlo. Sin embargo, mañana, cuando visite el Monumental para enfrentar River, deberá resolver dos problemas: el de no contar con su mejor hombre de manejo, Maximiliano Rodíguez, lesionado ante San Martín de San Juan (distensión); y el de intentar plasmar esa idea de tenencia justamente ante uno de los equipos que más eficazmente trata la pelota, con un funcionamiento colectivo aceitado más allá de los nombres propios. Si bien el DT esperará hasta el entrenamiento de hoy para definir a los titulares, todo indica que sería Víctor Figueroa quien tendría las mayores chances de ocupar el lugar que dejó vacante la Fiera.

"Al equipo no lo tengo, recién lo voy a definir mañana (por hoy). Obviamente que con Maxi no vamos a poder contar y hemos entrenado dos o tres variantes, así que lo vamos a tratar de definir cuanto antes", dijo Bidoglio ayer en conferencia de prensa, en la cual además dejó entrever que quiere esperar a ver qué hace River con su esquema y formación. Malas noticias para él en este caso: Marcelo Gallardo, el DT millonario, es un gran jugador de truco.

Bidoglio reconoció que el equipo practicó con una variante al esquema del 4-3-3 que viene utilizando con regularidad y que mejor rédito le ha dado. Pero no descarta tener que variarlo en el mismo partido, de acuerdo a cómo éste se presente. Sí quedo claro que si no urge, el 4-3-3 no se modifica. En este dibujo táctico, con Maxi ubicado como uno de los delanteros, es el Negro Figueroa quien aparece mejor posicionado pese a que el entrenador haya señalado que "todos" los posibles jugadores para ese puesto, pueden estar. Primero, porque conoce muy bien esa zona del campo de juego y le dio resultado y segundo, porque el Newell's actual tiene una base de jugadores jóvenes que se apoyan en la experiencia. Y las voces de la experiencia en este conjunto leproso son Maxi, Mauro Formica y Figueroa. La otra opción podría ser Joaquín Torres, aunque en la balanza de condiciones parece correr bien de atrás.

Figueroa entró el lunes ante San Martín de San Juan y convirtió el tercero de los tres goles de penal, justamente porque Formica y Maxi ya no estaban en el campo. El Negro tiene a favor la experiencia de los partidos en estadios importantes e imponentes, como el Monumental, que seguramente estará colmado.

Y el 9, un dilema que Newell's arrastró en las últimas fechas, parece estar resuelto. Sería nuevamente Alexis Rodríguez. La certeza la esbozaría el hecho de que lo del Melli la fecha pasada conformó a Bidoglio y porque el mismo entrenador vetó la posibilidad de que aparezca más tirado atrás en la cancha: "No hay ninguna posibilidad de que Alexis retroceda".

Newell's irá a Núñez con la misma concepción de fútbol que intenta pregonar desde que está bajo esta gestión técnica, la de tener la pelota. "La idea es esa y tenerla en campo rival, ese es nuestro juego. Y el rival también tiene sus virtudes. Para eso trabajamos, para contrarrestar todas esas posibilidades. Trabajamos en distintos posicionamientos para intentar tener la pelota nosotros, sabemos que si lo logramos River se va a sentir incómodo. Sabemos que va a ser un partido difícil, en una cancha difícil, confiamos mucho en lo nuestro, estos partidos son importantísimos para potenciar el convencimiento", resaltó el DT, quien a su vez reconoció las virtudes del campeón de América: "Es un equipo que a veces ha jugado con línea de tres, otros partidos con línea de cuatro, lo que últimamente usó siempre un enganche que a lo mejor ahora no lo tiene (Juan Fernando Quintero estará ausente) pero sin lugar a dudas que entre quien entre, River es un equipo que tiene muy buenas individualidades, que trata muy bien la pelota, que trata de ser protagonista. Así que nosotros vamos a enfocarnos en eso, tratando de potenciar lo nuestro pero también teniendo algunas previsiones con respecto al rival".

Para el partido de mañana River no contará con su figura del momento, el colombiano Juanfer Quintero, quien en la semana viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuelo. Perderá con esa ausencia a su as de espadas de los últimos encuentros. Pero Newell's tampoco tendrá a su gran carta, Maxi, el capitán y emblema, la voz de mando. Su reemplazante es una incógnita aunque a juzgar por los papeles Figueroa picaría en punta. Sea quien sea, deberá hacer mucho para que la ausencia del 11 se note lo menos posible.