Prueba, error y corrección: el balance de la pretemporada de Central

Russo aprovechó los amistosos para analizar el plantel. No cambió muchos apellidos pero sí de esquema para fortalecer la defensa y Central mejoró. "Llegamos muy bien", le dijo el DT a La Capital.

Prueba, error y corrección. Este ciclo es la verdadera razón de ser de una pretemporada. Los resultados de los amistosos sólo representan momentos. Se han visto equipos arrolladores en encuentros preparatorios que después terminaron decepcionando en la competencia, y viceversa. No hay que perder de vista la prioridad que, en este caso, radica en que Miguel Ángel Russo pueda llegar al debut de su Central en la Liga Profesional con una idea arraigada en el once que seleccione.

Los hinchas ya hicieron volar las populares en un suspiro y ayer comenzó la venta de plateas. La expectativa es muy alta, como siempre, pero más aún porque volverá al banco una figura ilustre como Russo. El pueblo canalla ansía ver con sus propios ojos al equipo de Miguel en acción. Un equipo que está transitando los últimos días de una pretemporada que puso primera promediando diciembre. La misma tuvo partes en el predio de Arroyo Seco y una exigencia más fuerte en Chile, donde disputó tres amistosos ante conjuntos trasandinos.

Prueba

78866114.jpg Aprobado. Central se recuperó del gol de la U de Chile y lo terminó empatando. Virginia Benedetto/LA CAPITAL

Copa de Verano, estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El rival: Universidad de Chile. Primer desafío fuerte para Central. Por el poco tiempo de trabajo con el plantel, la meta de Russo era comenzar a plasmar una idea, probar variantes, jugadas preparadas en la semana, aflojar piernas, ganar ritmo competitivo, ver el material a disposición. Básicamente, probar.

El primer once fue Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Fernando Rodríguez; Kevin Ortiz; Juan Cruz Cerrudo, Francis Mac Allister, Francesco Lo Celso e Ignacio Malcorra; Jhonatan Candia. El técnico auriazul dispuso un 4-1-4-1 con características similares a lo que se vio durante la temporada pasada.

Fatura fue el designado para custodiar los tres palos en lugar de Gaspar Servio. Y Russo probó de entrada a Quintana, uno de los refuerzos, que no desentonó en ningún momento y estuvo firme en el ordenamiento de la última línea. No completó el partido pero mostró cualidades interesantes. También le dio rodaje a Lo Celso con el objetivo de que volviera a sumar minutos luego de una prolongada recuperación por la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estaba afuera desde febrero 2022.

Le devolvió la titularidad a Komar, uno que venía relegado del ciclo anterior, e intentó con el Colo Rodríguez marcando punta izquierda, tras la emigración de Lautaro Blanco al Elche español. Candia como único punta y Cerrudo bien abierto por la derecha fueron otras dos apuestas.

Todas pruebas que le sirvieron al entrenador canalla para sacarle una foto al momento y analizar minuciosamente cada detalle. Hubo aspectos positivos, el no renunciamiento a buscar el empate, que finalmente tuvo premio. Pero hubo errores. Y terminaron costando caro más adelante.

Error

78872142.jpg Impreciso. El canalla arrancó bien ante Coquimbo pero lo perdió por errores propios. Virginia Benedetto/LA CAPITAL

Ya ante Universidad de Chile se vieron algunos chispazos de desinteligencias en la zona baja. El partido se abrió en los primeros segundos de la segunda etapa cuando Palacios aprovechó un grosero error en la salida entre Francis Mac Allister y Juan Cruz Komar. El delantero de los azules se llevó la pelota y venció la resistencia de Broun para poner el 1-0 parcial. Primer llamado de emergencia para tomar nota.

El segundo rival fue Coquimbo. Central se puso en ventaja a través de Ignacio Malcorra pero terminó todo patas para arriba. A poco de finalizar el primer tiempo, Coquimbo lo empató: de un saque lateral aislado, el Colo Rodríguez no encimó bien a Holgado, quien le giró a Almada y sacó un potente zurdazo al ángulo superior derecho del arco de Servio. Primer descuido.

El 2-1 para los chilenos tuvo implícita otra acción para el olvido. Central cometió todos los errores posibles en el área chica, entre el Colo Rodríguez que se durmió en la marca, Servio que no pudo retener la pelota y se le escapó, Mac Allister que quiso salir jugando y una serie de rebotes interminables. El resultado: la pelota adentro del arco y victoria final de Coquimbo.

“Errores que no tuvieron que ver con el físico”, como tituló aquella vez Ovación. Una serie de eventos desafortunados que obligaron a Russo a parar la pelota y buscar parches para apuntalar la defensa. Mejor que haya acontecido en la preparación y no en partidos por los puntos.

Corrección

78878992.jpg Mejorado. Russo cambió esquema y puso línea de tres ante Católica. Central jugó su mejor partido ante un duro rival. Virginia Benedetto/LA CAPITAL

Había que corregir y Russo lo hizo. La línea de cuatro defensores trastabillaba en cada paso que daba y necesitaba una nueva versión que le cambiara la cara. El DT aprovechó el último cotejo de la gira ante Católica para un cambio de esquema: de un 4-1-4-1 más estático a un 3-5-2 variable, con Malcorra erigiéndose por momentos como enganche.

Central se vio mejorado en el juego pero el mayor beneficio se visualizó en defensa, que era donde tenía que pegar un giro de 180 grados para no sufrir a futuro. La línea de tres la integraron Komar, el uruguayo Mallo y Quintana. Sorprendió la labor del ex Defensor Sporting, su voz de mando, la lucidez al salir jugando y el buen pase para romper la primera línea de presión rival. Quintana repitió la seguridad exhibida en el amistoso ante la U de Chile y Komar salió indudablemente beneficiado.

Ismael Cortez fue el carrilero por derecha, alternando buenas y malas, pero con la profundidad y apertura de cancha que se le conoce. Damián Martínez hizo la banda izquierda, con errores propios de una posición no conocida, pero no negociando la entrega. Central no brilló pero se ordenó.

El canalla se despidió de suelo trasandino con una versión mejorada. Y lo consiguió ante un contrincante que era, claramente, el más difícil de la gira chilena: por historia, presente y jerarquía. Prueba superada, con buenas sensaciones. Fue el turno de volver a Rosario y de jugar el último amistoso ante Estudiantes de Río Cuarto, aunque sin el elenco titular por cuestiones climáticas. A Russo le vino bien para continuar inyectándole su idea a los jugadores. Sea que sea el que entre, que sepa qué hacer.

Con el desembarco de Alan Coyote Rodríguez y Lucas Rodríguez, más la posibilidad de incorporar otro volante de juego, Central ya tiene otra forma. Se puede idealizar un once para Argentinos, pero Russo tendrá la última palabra amparado en las prácticas que se sucedan hasta el partido del viernes. Se probó, se erró y se corrigió sobre la marcha. El viernes comienza a rendir examen y deberá mostrar lo aprendido.

Russo: "Alan Rodríguez tiene muchas cualidades ofensivas”

Miguel Angel Russo brindó una enriquecedora entrevista con La Capital en la cual no quedaron temas fuera de agenda. Habló del mercado de pases, hizo un balance de la pretemporada, de los juveniles y de las expectativas para el inicio del torneo. "Llegamos muy bien", confió.

Alan Coyote Rodríguez fue uno de los refuerzos que más ruido hicieron, tanto por la proyección que tiene el lateral como por su versatilidad. Russo, que lo conoce de su paso por Cerro Porteño, lo describió: “Alan (Rodríguez) es un chico que tiene muchas cualidades ofensivas, muy buena pegada, yo lo he puesto en Cerro, tiene mucho potencial, y ya se está adaptando al grupo”. Dicho esto, no sería raro imaginarlo al paraguayo como volante más que como lateral.

Russo también contó cómo es la situación de Octavio Bianchi, una de las primeras incorporaciones canallas que no tuvo minutos con el primer equipo. “Es un delantero de área, un nueve importante, más allá de su juego aéreo tiene una virtud en las diagonales, algo que a mí me gusta, y espero que pueda rendir. Por supuesto que como siempre digo, hay que adaptarse a Central, y para ello hay que llevar a los futbolistas hacia ese rumbo, acomodarlos”.

Un tema que dejó la pretemporada fue el cambio de esquema a una línea de tres. Russo no confirmó si lo mantendrá en el comienzo del campeonato ante Argentinos: “Los sistemas deben estar bien aceitados y por eso estamos en estos días haciendo doble turno para conseguirlo. Juguemos de la forma que juguemos y con todos a disposición para llevarlos adelante. Después definiremos cuál es el que utilizaremos el viernes, pero la idea es que estén todos preparados. Por supuesto que uno ya lo tiene, pero es clave que cada uno de los futbolistas esté listo para jugar”.

Por último, el director técnico auriazul dejó un importante mensaje en cuanto al manejo de las divisiones formativas. “Lo primero que debemos entender es que los chicos están en una etapa de formación. A los chicos hay que protegerlos, cuidarlos y ponerlos en el momento justo y adecuado, que es lo más difícil. El club tuvo otro tipo de problemas y eso llevó a que apelaran a chicos que todavía no habían cumplido con las etapas de desarrollo como debían. Esto más que una decisión futbolística es una decisión de política deportiva institucional”. Y agregó: “La prueba está en que vendieron a un lateral y ahora tuvimos que salir a buscar dos. Esto no debe ocurrir en un club como Central donde normalmente cuando se vendía a un futbolista era porque tenías el recambio en las inferiores. Más aún cuando el dinero por el cual lo transferiste no te resuelve las situaciones. Son cosas que hay que cambiar, y por eso nos reunimos con los entrenadores de las diferentes divisiones para solucionar esto con una idea integral. Central debe tener una política de formación y de ventas acorde a un programa futbolístico que mantenga siempre competitivo al plantel profesional".