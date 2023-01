Lucas Rodríguez: "Puedo jugar como carrilero y de volante por izquierda"

La partida de Lautaro Blanco al Elche dejó un vacío enorme muy difícil de llenar. No suele ser común que salgan muy seguido jugadores de semejante prestancia. Y cuando sucede, emigran tan rápido que los hinchas no tienen ni tiempo de deleitarse. Las necesidades económicas terminan venciendo.

La nueva dirigencia canalla tuvo que salir a buscar un lateral izquierdo para suplir la ausencia. Lucas Rodríguez fue el apuntado y en una negociación fugaz se terminó convirtiendo en refuerzo auriazul. El exIndependiente tuvo mucho rodaje la temporada pasada en el rojo e incluso terminó el campeonato jugando como titular indiscutido. Un aspecto fundamental porque Central necesita un jugador que llegue y esté apto para ponerse la camiseta de entrada, sin necesidad de los típicos “reacondicionamientos físicos” que se le suelen hacer a las incorporaciones en todos los clubes. Tiempo no sobra. El debut ante Argentinos ya asoma en el horizonte y Miguel Angel Russo necesita la tropa lista.

Lucas2.jpg En acción. El zurdo, de 29 años, ya entrenó junto a sus nuevos compañeros.

Un nuevo desafío

El lateral zurdo, de 29 años, dijo que la opción de Central le apareció en un gran momento de su carrera, con la madurez exacta para afrontarlo. “Estoy en un momento lindo, maduro, con experiencia en el fútbol argentino que es exigente, sabiendo al club que llego. Tengo un lindo desafío por delante, con grandes expectativas y con muchas ganas de que comience la temporada”.

Y habló de cómo fue la negociación que devino en el desembarco en Arroyito: “Cuando uno sabe que hay interés de un equipo como Central, te juega la ansiedad y las ganas de que se pueda cerrar. Llevaba unas días la negociación pero de mi parte quería que se cerrara rápido para poder incorporarme, para ponerme a punto con el equipo, para acomodarme en la ciudad. Por suerte se cerró y acá estamos”.

Hablando de desafíos, el lateral tiene claro que Central no es un club para cualquiera, en el que el hincha le toma examen al equipo fecha tras fecha, más allá de que siempre brinda un apoyo incondicional. Pero la exigencia existe. “Yo quería seguir compitiendo en equipos grandes, con exigencia, con presión. Central es un club que te exige constantemente, muy pasional. Vivirlo como jugador es muy lindo porque te exige y te lleva a mejorar”.

Se adapta como carrilero

Los yerros defensivos exhibidos en los amistosos ante Universidad de Chile y Coquimbo, en la pretemporada en territorio transandino, hicieron que Russo probara otro esquema táctico para el cierre ante Católica. Pasó de la tradicional línea de cuatro a una línea de tres. Esto hizo que el DT tuviera que improvisar con Damián Martínez como carrilero por izquierda, ante la falta de variantes en esa posición. Lucas Rodríguez conoce ese puesto porque lo terminó ocupando en el torneo pasado. “La última fecha del campeonato pasado contra Boca jugué justamente como carrilero izquierdo en la línea de 5, así que es un puesto que conozco. Puedo rendir bien defensivamente y también en ataque”, comentó.

Y agregó que hasta puede jugar como mediocampista si el técnico así lo requiere: “Estoy abierto a las necesidades del cuerpo técnico. Estaré para lo que me pidan, puedo jugar de lateral o también como carrilero, lo mismo si me necesitan como volante. Lo más importante es poder ayudar al equipo.

La forma física

Que un refuerzo llegue en óptimas condiciones física es clave para que no se malgaste tiempo en recuperaciones evitables. “Desde lo físico me siento bien. Espero poder meterme en la competencia interna y que después decida el cuerpo técnico. Quiero conocer más a mis compañeros y después será momento de hablar con Miguel (Russo) del tema táctico”, expresó Rodríguez.

Más allá de que su vínculo con Independiente terminó en diciembre de 2022, el defensor trabajó todo ese mes con el plantel y no perdió ritmo. Una vez que arregló su llegada a Central, mantuvo su forma con un profesional, que le hizo un plan para que arribara de la mejor manera a Arroyito. “Terminé mi contrato con Independiente el 31 de diciembre, pero estuve haciendo la pretemporada a la par durante todo ese mes. Después me entrené muy intenso con un profe hasta que arreglé en Central. Me falta ponerme a punto en trabajos con pelota con el grupo, pero eso lo iré ganando con el correr de los días”, cerró.

Halago a Lautaro Blanco

El excanalla emigró al Elche y debutó en los 16avos. de final de la Copa del Rey, en la derrota 0-1 ante el Ceuta. Blanco fue una de las figuras del equipo a pesar de la sorpresiva caída copera, y en los partidos siguientes ya comenzó a desplegar su preciada zurda, con los típicos centros venenosos y asistidores que tanto le dieron a Central.

Lucas Rodríguez le tiró flores al defensor de 23 años, surgido en las divisiones menores auriazules: “Lautaro (Blanco) es un gran jugador, por algo se fue a Europa. Lo seguía porque soy de mirar a los que juegan en mi puesto y tomo algunas cosas para seguir aprendiendo”.

Siempre jugó mucho

Lucas Nahuel Rodríguez, nacido el 27 de septiembre de 1993 en Buenos Aires, debutó en Argentinos Juniors el 9 de diciembre de 2010, en un 1-2 ante Lanús (doblete del excanalla Gonzalo Castillejos). En el bicho estuvo presente hasta 2016, acumulando 57 partidos y un tanto. Luego emigró a Veracruz de México para disputar dos temporadas, jugando 17 encuentros.

Pegó la vuelta al país para el torneo 2018/19 para vestir la camiseta de Tigre, donde tuvo mucho rodaje, con 35 partidos (2 goles), todos como titular. En 2020 recaló en Independiente y hasta diciembre pasado disputó 44 cotejos (2 goles). Un jugador que donde va, generalmente es titular. Buscará repetirlo en Central.