Los balls kids de la Copa Davis en Rosario jugaron un partido aparte

“Muchos de esos chicos ya sabían de lo que se trataba ya que estuvieron presentes en las tres finales de los Future que últimamente se disputaron en Rosario. El trabajo requería de mucha concentración. No tenía que haber errores y de hecho no los hubo” destacó Omar Descarrega, quien desde hace un par de años es coordinador general de los torneos profesionales de FST, AAT e ITF que se disputan en la ciudad y fue el encargado de seleccionar y enseñarles la tarea a los chicos.

“Uno de los requerimientos solicitados por la AAT era utilizar chicos mayores de 15 años, ya formados, que jueguen al tenis, que ya conozcan el juego. Los chicos tienen que saber un montón de protocolos, por ejemplo, cuándo tienen que ir a buscar la pelota para no interrumpir el juego. Hay procedimientos como el cambio de lado, o un tie break, que se hace un saque y rápidamente hay que pasar las pelotitas al otro lado para que se efectúen dos saques y así seguir, dos y dos, dos y dos. Todo eso lo tenían que tener entrenado, no es una cosa difícil, pero tampoco es fácil ya que requiere coordinación y mucha atención por parte del ball kid. Es como si ellos jugaran el partido”, explicó Descarrega.

“Hubo varios días de entrenamientos previos para que todos los movimientos salgan lo más aceitados posible e incluso les sugerí que miraran el Abierto de Australia para ver cómo se movían los ball kids en ese Grand Slam”, continuó.

En esta oportunidad, y como sucede últimamente, los ball kids se encargaron solamente de las pelotitas, ya dejaron de ser asistentes de los jugadores para alcanzarles una toalla, sino que ahora el propio tenista la busca de un cajón y la utiliza de acuerdo a su necesidad.

Después de los dos partidos del primer día, los ball kids tuvieron una actividad prevista, la que fue sugerida por la ITF, en la recibieron una charla introductoria por parte de los jueces de sillas, la brasileña Paula Vieira Souza y el inglés Joshua Brace.

“La ITF cree que, en ese grupo de chicos, a futuro puede haber un oficial de arbitraje. Fue una charla amena y divertida, los jueces contaron cómo fueron sus inicios y relataron algunas de sus experiencias. Tanto el supervisor, como los dos jueces de silla, se sorprendieron por el nivel de los chicos y calificaron con un “excelente” el trabajo realizado”, destacó Descarrega, satisfecho con su labor.

Y no era para menos. Estos jueces sabían que venían a Rosario a trabajar mucho, porque no es una plaza de tenis y no hay una formación de ball kids (como pueden ser Buenos Aires y Córdoba que tienen dos ATP). Esperaban errores que no hubo, y de hecho en su consideración declararon “estuvieron perfectos. A pesar el clima, fueron rápidos y no hubo un solo error”.

La nómina de los ball kids rosarinos que actuaron en la serie ante Kazajistán está integrada por: (en paréntesis sus clubes o academias) Valentina Ascheri (Approach), Kiara Baldoncini (Approach), Angelina Bosch (Jockey Club), Matteo Cardoso (Ferrer), Juan Ignacio Cortarello (Approach), Dolores Ereñú (Ferrer), Gonzalo Fernández (Regatas), Salvador Ferrer (Provincial), Amancio Galindo (Jockey Club), Tomás Giangrasso (Approach), Bernarda Ledesma (Jockey Club), Miranda Ledesma (Jockey Club), Augusto Lucarelli (San Lorenzo Tenis), Eugenia Martino (Jockey Club), Tomás Re (Top Spin), Lucía Valles (Regatas), Victoria Vélez (Jockey Club), Martina Villarruel (Jockey Club), Joaquina Zapata (Jockey Club) y Agustín Zarantonello (Schwank).

El camino a Málaga

En la previa, basandose fundamentalmente en el ranking, lo que casi todo el mundo imaginó fue que Argentina sortearía la serie con Kazajistán sin tanto sufrimiento. Esa sensación se incrementó cuando en la lista los nombres de Alexander Bublik y Beibit Zhukayev, sus dos mejores raquetas, no figuraban. Y ni hablar cuando se conoció la noticia de que Denis Yevseyev se enfermó y tampoco iba a ser de la partida. Pero jugar la Copa Davis es otra historia. En ese contexto, con un equipo totamente diezmado, con solamente tres tenistas disponibles, Kazajistán no tenía nada para perder, pero mostró un tremendo amor propio, tan grande que Argentina tuvo que trabajar más de lo esperado para alcanzar el objetivo de regresar al Grupo Mundial y tener la chance de pelear por la preciada Ensaladera de Plata.

Dentro de unos días se celebrará el sorteo del Grupo Mundial, en la sede de la ITF ubicada en Londres. A esa instancia accedieron, además del seleccionado argentino, los representativos de Canadá, Países Bajos, Francia, República Checa, Eslovaquia, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Finlandia y Chile.

Estas 12 selecciones ganadoras de las clasificatorias de este fin de semana avanzaron a la Fase de Grupos de las Finales en septiembre, donde se unirán a Italia, campeona de 2023, Australia, subcampeona de 2023, y a los invitados Gran Bretaña y España. Dicha instancia se llevará a cabo en cuatro sedes, y ocho equipos avanzarán a la fase eliminatoria de octavos de final en Málaga. Los doce equipos perdedores, competirán en las eliminatorias del Grupo Mundial I.

En el mes de noviembre, y por tercera vez consecutiva, las Finales de la Copa Davis se jugarán en Málaga. Allí se reunirán los ocho mejores equipos de la anterior instancia del Grupo Mundial. Los dos primeros de cada grupo pasarán de ronda y luego se ordenarán en un cuadro desde cuartos de final. Los partidos se jugarán al mejor de tres (dos singles y un doble) y a eliminación directa.