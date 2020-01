Kevin Benavides despide a un amigo

Ocho minutos tardó el helicóptero en evacuar a Paulo Gonçalves. Pero ya era tarde. Casi cuatro años llevaba el Dakar sin lamentar una muerte en competición. Nunca es demasiado tiempo. El impacto anímico que supuso el fallecimiento del histórico piloto de motos fue demoledor. Ninguno de ellos se explicaba qué pudo haber pasado en pleno desierto cuando, entre duna y duna, en el kilómetro 263 de la séptima etapa, Speedy perdió el control de su Hero y salió despedido. Murió en el acto. El salteño Kevin Benavides fue el primero en encontrarlo. Intentó reanimarlo. Al momento llegó Toby Price. Y el helicóptero de evacuación, ocho minutos después de la caída. Nadie pudo salvarle la vida.

Consternado, el mayor de los hermanos Benavides utilizó las redes sociales para despedir a su amigo, ya que fueron compañeros en Honda.

"No tengo palabras para explicar la tristeza que tengo. Hoy cuando llegué al punto del accidente, me detuve y me paré al lado de Toby (Price) y ya estaban los médicos trabajando, por lo que no me acerqué. Nunca me di cuenta de que eras vos el piloto que estaba en el suelo a unos 10 metros de mí, pensaba que era tu compañero de equipo porque al largar desde atrás perdí el orden. Luego me dijeron que continué así que me subí y seguí. Llegué al refueling y ahí otros pilotos me hicieron entender que eras vos el que había caído. Me desplomé en el piso y aún quedaban 70 kilómetros. Continué llorando cada kilómetro hasta el final. Gané la etapa y te la dedico a vos con mucho dolor. Vos me enseñaste a siempre seguir y sonreírle a la vida, sos mi admiración como piloto, agradezco a la vida por haberte puesto en mi camino y haber podido compartir tantos momentos increíbles e inolvidables. Ahora entiendo que seguramente no quisiste que te vea ahí, siempre te recordaré como la gran persona, piloto y amigo que fuiste conmigo. Tendré un ángel que me guiará desde arriba el camino. Te quiero siempre, tu amigo el más paqui, Max. Mis condolencias para toda la familia Gonçalves".