Central quiere quebrar la racha ante Lanús y va por la punta

Ya lo dijo Miguel post Arsenal: “Ganar de local es importante, pero tenemos que mejorar en muchas cosas, vamos teniendo niveles parejos, no me gusta que de entrada me hagan un gol. Pero esto es partido a partido y en el fútbol argentino nadie te regala nada. Es todo muy exigente”. Y la de esta tarde será otra prueba de esas que requieren ojos bien abiertos y estar bien alerta. Cualquier descuido, no sólo te hace sacar del medio, sino que directamente te puede hacer volver con las manos vacías a casa. Lanús es un rival que viene dulce.