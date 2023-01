Central: Miguel Russo sigue trabajando sobre el funcionamiento del equipo

Miguel Russo ya tiene casi todo cocinado para afrontar el primer partido de la temporada. El entrenador de Central sigue trabajando con rigurosidad en los entrenamientos. Este martes ordenó un ensayo futbolístico en el Gigante. Plantó dos equipos basado en un esquema táctico compuesto por el tradicional 4-4-2. No obstante, eso no certifica que sea la forma con la cual recibirá a Argentinos este viernes, desde las 19.15. No habría que sorprenderse si apela a un 5-3-2, ya que eso le aportaría más variables a la hora de atacar como de defender.