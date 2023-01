Central: Jhonatan Candia, operativo retorno

“Actualmente soy el goleador de la 5ª división con 30 goles, diez más que el segundo. Ojalá esto me sirva para seguir progresando. Mi sueño es jugar en primera y poder aprovechar la chance cuando me toque”. Esta declaración la hizo Jhonatan Candia cuando no paraba de reventar redes con la camiseta de Liverpool, con apenas 17 años. Y a pesar de todas las vueltas que dieron las agujas del reloj entre medio, fue esa misma cuota goleadora que despertó el interés de varios equipos argentinos para hacerse con sus servicios. Con Arsenal aterrizó en el fútbol doméstico, Huracán lo hizo levantar vuelo, pero en Central perdió la brújula durante el viaje. Una dura lesión fue la que trastocó todo. Igualmente, la banca de Miguel Angel Russo en toda la pretemporada y la expectativa puesta en que pueda reactivar su mejor nivel le cargan todas las fichas para ser titular en el debut ante Argentinos.

Que Candia vuelva a ser Candia es el objetivo común. Durante los trabajos en Chile fue de la partida en los tres partidos que Central disputó. No es un dato menor. Teniendo en cuenta que sus actuaciones fueron irregulares y que, aún así, siga siendo una fija en la nómina inicial, demuestra que el DT canalla debe visualizar aspectos positivos durante los entrenamientos semanales que lo hacen ratificar esa decisión. O bien, porque cree que los que vienen detrás aún no están en óptimas condiciones físicas como para pelear el puesto. Octavio Bianchi, uno de los refuerzos, se está adaptando a un ritmo competitivo distinto al de la Primera Nacional. Luca Martínez Dupuy volvió a jugar después de una extensa recuperación por lesión. A Fabricio Oviedo lo ve más como acompañante que en su lugar. Mientras que Alejo Veliz, el considerado titular, está con el seleccionado sub-20 en el Sudamericano. Sea cual sea la respuesta, sólo la sabe Russo. Pero hoy el 9 es Candia.

En las inferiores de Liverpool de Uruguay fue un goleador de raza. Llegaba a posición de gol como centrodelantero pero luego fue mutando hacia un atacante más completo y con tendencia a jugar más por afuera. En Arsenal solía aparecer detrás de Lucas Albertengo y haciendo una buena dupla de armado con Jesús Soraire. Alternando por derecha e izquierda, sin posiciones fijas. En Huracán pasó algo similar. Basta recordar el partido justamente ante Central en el que el globo goleó 4-1. El primer tanto llegó a través de Cóccaro pero con una gran jugada previa y asistencia de Candia. El uruguayo fue el autor del segundo tanto ingresando desde la izquierda, lejos del área. Nunca en posición de 9.

Es necesario traer esto a colación para explicar situaciones. Claramente Candia se siente más cómodo arrancando desde atrás, con espacios, con otra visión de juego, más que en zona de definición. Allí baja su nivel. Y hasta él mismo lo sabe, no se encuentra consigo mismo. Un ejemplo es lo frustrado que se lo vio ante Católica, que no le salía casi nada y para colmo erró un penal.

Su partido más recordado es el clásico. Un centro suyo derivó en la asistencia con la que Veliz le otorgó de cabeza la victoria a Central en el encuentro más importante de la temporada. De la alegría a la desazón. Candia arrastraba un fuerte traumatismo del encuentro anterior con Independiente. No quiso perderse el clásico con Newell’s, jugó infiltrado y desde ese momento no pudo regresar al equipo de Carlos Tevez. “Se podría perder el resto del campeonato”, contó el Apache en aquel momento.

Candia salió a aclarar su situación en las redes sociales: “Quiero darle al hincha de Central un panorama sobre mi lesión porque he visto que se ha opinado cualquier boludez en las redes. Tuve un traumatismo en el mediopié en el ligamento de Lisfranc en el partido con Independiente. Esto me podría llevar de 12 a 24 semanas. He probado tratarme con muchas cosas como magnetoterapia, láser, etcétera, para poder adelantar el proceso de curación. Es por eso que hoy viajé a Uruguay para ver otro método que me pueda ayudar a recuperarme antes. Le quiero agradecer al pueblo canalla por el aguante y los mensajes de apoyo que se hacen sentir y me ayudan mucho en este momento. Espero con muchas ganas estar pronto en la cancha abrazos a todos”, escribió el rubio delantero.

La vuelta al terreno de juego fue el 15 de septiembre de 2022 ante Estudiantes, ingresando en lugar de Veliz en la última media hora. Pero antes se había perdido 10 encuentros (nueve por el torneo y uno por copa Argentina). En el cierre del campeonato perdió consideración y fue suplente ante River y Colón.

Russo le devolvió la confianza. Ahora depende de Candia retribuírselo para lograr continuidad y por el bien mismo de Central. Es una necesidad mutua. El hincha canalla te toma lección fecha tras fecha, apoya incondicionalmente desde la tribuna y espera que lo mismo provenga desde la cancha. “Esto es Central”, repite siempre Russo. La vorágine canalla no respeta trayectorias ni el pasado, sólo exige estar a la altura de los acontecimientos. Candia tiene que recuperar la memoria y demostrar porqué se fijaron en él.