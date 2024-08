Central, con ganas y algo más de fútbol, una versión mejorada que la del clásico

Partiendo de la premisa de que Central no logró sacar ventaja en su casa, el partido ante Fortaleza le sirvió para demostrar que tiene elementos para creer, pero que no podrá jugar la revancha por debajo de este nivel. Y el argumento de ese crecimiento desde lo futbolístico resalta al hacer una línea comparativa respecto a lo que hizo en el clásico, en el que jugó poquito y lo ganó en el único tiro franco que pateó al arco. Pero en la noche del Gigante hubo no sólo un mayor convencimiento, sino que el mismo fue acompañado, a cuentagotas, de un mínimo de fútbol.