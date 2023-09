Central: el envión para achicar la deuda externa y no detener la marcha

Que el ritmo no pare. Los futbolistas canallas celebran en el partido ante Talleres, el primer triunfo canalla en el torneo.

Las palabras de Damián Martínez en la previa del partido pusieron blanco sobre negro y le entregaron una claridad meridiana a lo que Central necesita de aquí en más. El lateral habló de la obligación de dar el salto de calidad y empezar a hacerse fuerte de visitante. Y no es que Martínez piense así en soledad, sino es que ese razonamiento del plantel y el cuerpo técnico. Por eso la importancia del partido de esta noche ante Colón, en el estadio Brigadier López , donde el canalla tendrá la posibilidad de darle un poco más de vitalidad a esa levantada que insinuó ante Talleres. Hay una nueva cita afuera y, otra vez, el tremendo desafío para que la mente y el fútbol se tomen de la mano, para romper con el maleficio de los 10 partidos sin triunfos fuera de Arroyito.

Claro que no se trata de una cuestión de estadística ni nada por el estilo, sino que en el medio está la obligación de mezclarse definitivamente en el lote de arriba para que el anhelo de la clasificación entre los cuatro primeros del grupo no se pinte de quimera.

Central: Russo mantendría los once y sorprendió en el banco

Qué decir del momento. Es que, si hay uno para elegir en esto de ir por el despegue, nada mejor que después de un triunfo resonante, frente a uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino como lo es Talleres. Allí hay un punto de apoyo importante a partir del cual el canalla debiera tomar impulso. Por la forma en la que consiguieron esos tres puntos le hubiera convenido jugar de inmediato, sin parate de por medio, pero a esta altura del año lo de Central no pasa por la inmediatez entre un partido y otro, sino por el escenario.

Central2SSM.jpg

Central no tiene otra forma de darle valor a ese triunfo revitalizador del último partido que no sea a través de un buen resultado en condición de visitante, ante un Colón que no tiene absolutamente nada para regalar por el momento que atraviesa. Pero si hay algo que hasta aquí está claro es que las deficiencias que mostró Central fuera de Rosario tienen poco y nada que ver con el presente, el nivel o la historia del rival.