En Arroyito son optimistas de que se pueda cerrar y, de un momento a otro, no se descarta que se pueda tener el okey para que Coyote Rodríguez emprenda el viaje hacia Rosario antes del fin de semana para realizar la correspondiente revisión médica y luego firme el contrato con el club, para ya ponerse a disposición de Russo la próxima semana. Pero como siempre sucede en todos los mercados, hasta que esto no sea oficial no hay que aventurarse a dar algo por seguro. Por lo pronto, está muy encaminado.

El lateral zurdo paraguayo, de 22 años, llegaría a préstamo por una temporada y con opción de compra. Coyote hizo toda su carrera en Cerro Porteño. Debutó ante 3 de Febrero, el 11 de febrero de 2018. En total disputó 124 encuentros (entre el torneo local, copa nacional y Libertadores), una muy interesante cifra a pesar de su corta edad, y marcó 10 goles. Allí fue campeón del Clausura 2017, Apertura 2020 y Clausura 2021.

También defendió la camiseta del seleccionado paraguayo en las categorías Sub-17 y Sub-20, y es seguido muy de cerca por el técnico de la mayor, Guillermo Barros Schelotto.