Carlos Quintana: "Cuando tenés un año que no es bueno el hincha quiere caras nuevas"

-En el mercado de pases, el club fue a contramano de lo que pretendía el hincha; antes que sumar jugadores en cantidad se quedaron con la base del equipo campeón de 2023.

-Lo del hincha es entendible. Cuando vos tenés un año que no es bueno, el hincha quiere caras nuevas. Pero la verdad es que la dirigencia y el cuerpo técnico supieron leer bien qué era lo necesario, dónde sumar jugadores y no traer por traer. Creo que se sumó gente que viene a competir por un lugar, y eso está bueno. Nosotros teníamos que levantar el nivel porque lo del año pasado no fue lo que queríamos. Y hoy estamos dando a la gente la imagen que queremos dar.

Conservar la base de jugadores

-Para entender este buen arranque, ¿te parece que fue importante esto que decís de mantener la base? ¿Es una ventaja respecto de otros rivales que el equipo ya tiene un tiempo de trabajo juntos?

-Confío mucho más en sostener lo bueno que tengo, e incorporar puntualmente donde lo considere necesario. A los equipos que se desprenden de 8 ó 10 jugadores y se refuerzan con 8 ó 10 les cuesta mucho. Me ha tocado estar en esa clase de equipo y es difícil entenderse y acoplarse rápidamente. Nosotros tenemos un muy buen equipo. No tuvimos un buen 2024, pero eso no significa que hayamos perdido nuestro poderío, ni la capacidad de los jugadores que componen este plantel. En este tiempo fuimos mejorando, la gente que vino se acopló. Ahora hay que seguir de esta manera porque esto recién empieza.

-Reconocés que no les fue bien en la temporada pasada. ¿Hay sed de revancha?

-Obvio. No sé si la palabra es revancha. Lo que está claro es que lo de la temporada pasada no es la imagen que nosotros queremos dar. Este es un club muy grande y nosotros teníamos un muy buen plantel como para no haber competido a la altura de la exigencia. Eso no nos gusta, somos ganadores y nos exigimos día a día. Y este año lo arrancamos con otro chip.

Sólido en defensa, una de las claves

-Es un torneo corto, no hay mucho margen de error. ¿Por dónde pasa la clave para ser un equipo sustentable en la pelea por clasificar entre los mejores ocho del grupo?

-Creo que nos tenemos que ir afianzando con el correr de los partidos. Acá todos los rivales son duros. Lo importante pasa por conseguir una solidez defensiva. Nosotros tenemos en ataque jugadores muy desequilibrantes que en cualquier momento pueden convertir y sacar diferencia. Tenemos una idea de juego y variantes, entendemos los momentos del partido y nos preparamos muy bien para todo esto. Ahora no hay que quedarse con lo que hicimos, tenemos que seguir creciendo, ir por más. Cada vez vendrán partidos más duros y nosotros tenemos que estar a la altura.

-Se nota una mejoría física del equipo respecto de la temporada pasada. ¿Esto tiene que ver con la pretemporada que hicieron?

-No sé si hablar de una mejoría en lo físico. La pretemporada fue corta y debimos mezclar trabajos físicos y técnicos porque no hubo mucho tiempo. Pero creo que la mejora pasa más por la idea de juego, lo actitudinal, lo que nos planteamos al principio del torneo, ser protagonistas. Estamos comprometidos con eso y queremos seguir mejorando.

-Hacía más de 5 años que no ganaban 3 partidos consecutivos, 13 juegos que no derrotaban a Lanús. Cuando las cosas funcionan también se van cortando rachas.

-Lógico. Por ahí no le damos mucha bola a esos números, pero sabemos que están. Teníamos claro que era importante ganar un par de partidos seguidos porque ya no nos acordábamos de cuándo había sido la última vez. Todo esto sirve para ganar en confianza, quiere decir que venís haciendo las cosas bien y hay que seguir transitando por ahí.

-En el gol de Campaz quedó flotando la duda de si tiró un centro o pateó directo al arco. Él dice que pateó al arco.

-(Se ríe) Me parece que tiró el centro, pero fue un golazo, ja. Realmente no importa si tiró el centro o al arco, lo importante fue que la pelota se clavó en el ángulo y a nosotros nos vino bárbaro porque sirvió para abrir un partido duro. Pero para mí fue más centro que remate al arco (se ríe).

-Campaz es uno de los jugadores de Central en el que más se nota esto de haber recuperado nivel.

-Para nosotros el Bicho es muy importante, es un jugador distinto, que tiene ese mano a mano que pocos jugadores poseen en el fútbol argentino. La verdad que, en lo personal, me pone muy contento por él porque para nosotros es muy importante que esté bien y pueda mostrar este nivel.

-Él dice que pateó al arco...

-Entonces habrá que creerle (se ríe).