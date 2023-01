Alan Rodríguez firmó y ya habló como un canalla más

https://twitter.com/RosarioCentral/status/1616506806007697427 "Estoy muy emocionado y muy feliz de estar acá"



Coyote Rodríguez y sus primeras declaraciones como jugador de #RosarioCentral https://t.co/UAUQlrCzUQ — Rosario Central (@RosarioCentral) January 20, 2023

"Apenas me dijeron que estaba la posibilidad de venir, le dije a mi representante que le metiera con todo porque me encantaría jugar acá. Por suerte ya está todo", sostuvo el jugador paraguayo. "El Pachi Carrizo me dijo que me iba a enamorar de la ciudad y de los hinchas, quienes son muy pasionales.

Alan Rodríguez además destacó que conoce bien al actual entrenador centralista, ya que lo dirigió en Cerro Porteño. "Sabe (Russo) lo que puedo darle. Si bien hace mucho que juego mucho más de lateral, lo cierto es que también puedo jugar de volante, por afuera. Soy polifuncional", expresó.

https://twitter.com/RosarioCentral/status/1616474185211039744 ¡Así juega el Coyote Rodríguez!



El lateral izquierdo de 22 años viene de disputar más de 100 partidos en Cerro Porteño pic.twitter.com/BVRvJfRcEF — Rosario Central (@RosarioCentral) January 20, 2023

"Espero conseguir muchas cosas, sea individualmente como grupalmente", confesó. "Trataré de asentarme rápido. La semana que viene ya arranca el torneo y espero integrarme rápido al grupo", deslizó la flamante incorporación canalla. "Estuve viendo videos de los hinchas y es una locura total", abundó.