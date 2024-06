10 Mejores Casas de Apuestas 2024

Una de las cosas más increíbles de las apuestas deportivas online es que abre todo un mundo y hace sentir la emoción de la vida a punta de piel. En este artículo te traigo lo mejor que he encontrado en lo que viene de año. Además de haber disfrutado mucho probando cada uno de los sitios, me emociona poder compartir la experiencia para que ahorres tiempo, aprendas sobre los bonos y elijas tu sitio preferido. ¡Empecemos!

Puedes configurar las cuotas de apuesta directa, múltiple o a elección del sistema. Los tipos principales de apuestas son: 1x2, Doble oportunidad, Apuesta en Total, 1ª Mitad - 1x2, 1ª Mitad - Total y Hándicap. También tiene un Modo QuickBet para las apuestas rápidas con una cuota a partir de 0,19$.

En el panel de rápido acceso están las apuestas en las Ligas en los deportes principales, los eventos deportivos actuales y el catálogo completo de deportes y e-sports.

Entre las más de 2.000 apuestas en deportes encontrarás desde fútbol, tenis, hockey sobre hielo/sobre hierba, baloncesto, voleibol, béisbol, hasta carreras de automóviles y motociclismo, deportes de invierno y deportes específicos como los dardos o el pesapallo.

Entre los e-sports están FIFA (Fifa:Volta, Fifa: Tanda de Penaltis), Counter-Strike, Valorant, Dota 2, League of Legends, e-Carreras de Caballos, e-Lucha, e-Tenis, NBA 2K, entre otros muchos títulos populares.

WhatsApp Image 2024-05-23 at 15.43.00.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-23 at 15.45.12.jpeg

Licencia : Curacao, Comisión de Juegos de Kahnawake (KGC).

Apuestas disponibles : En la página de Brazino777 se pueden encontrar las apuestas de deportes que te puedas imaginar, repartidas en cómodas categorías. Además, tiene unas selecciones de juegos elegidos por Brazino y sus juegos exclusivos bastante interesantes. Se pueden ver las apuestas actuales para poder participar al instante y ver los últimos ganadores con las cuotas que han usado y las ganancias obtenidas. También tiene un apartado de casino con secciones de slots temáticos, juegos nuevos, apuestas crash, competiciones, tarjetas scratch.

Destacan las promociones especiales del tipo cashback semanal del 12%, el sistema de bonos acumulativo y bonos exclusivos de cumpleaños.

Métodos de pago y tiempo de retirada: Permite depositar y retirar dinero con tarjetas de débito Visa y MasterCard, las transferencias bancarias, bancos como BBVA, Scotiabank, InterBank, tarjetas de prepago como PaySafeCard, Payz, Pago Efectivo y las criptomonedas.

Atención al cliente: Además de un chat instantáneo, tiene una sección completa de preguntas frecuentes.

9/10 Mi valoración: 9/10 por la comodidad de uso y la herramienta Bet Builder para apostar rápidamente sin distracciones.

Es una opción interesante y lo corroboran más de 50 mil personas que se encuentran apostando a la vez, un dato que sale reflejado mientras juegas. Ah, en la última semana los jugadores han retirado más de 4.800.000$. ¿Es para probarlo, no? El tiempo promedio de la retirada es de tres minutos con poco. Los juegos que tienen se actualizan constantemente, así que no te aburrirás.

Brazino777 tiene una herramienta que me ha parecido muy top, el Bet Builder, con un panel de estadística sencillo, pero permite apostar sin despistarse mucho del partido. Aunque no haya seguimientos de partidos en vivo, si hay una opción de concluir un parí en los eventos en vivo.

Entre los deportes en los que permite apostar están el fútbol, el fútbol de sala y el virtual, el tenis, el baloncesto, el hockey, el béisbol, el handball, el rugby, el snooker, el cricket, los dardos y tenis de mesa, entre otros. Cada deporte tiene alrededor de unos cuantos eventos abiertos para apostar hasta alrededor de 150 eventos.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 11.58.18.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.00.28.jpeg

Licencia : Curacao.

Apuestas disponibles : N1 ofrece un sportsbook detallado y profesional, con un panel de herramientas que permite analizar a fondo los partidos actuales y hacer las apuestas oportunas. Dispone de más de 2.000 eventos diarios en pre-match y más de 500 eventos en vivo.

Un sistema de varios niveles de bonos de bienvenida según el primer depósito: un 100% para nuevos usuarios, en depósitos hasta 300$ y un 50% para depósitos de hasta 150$.

Métodos de pago y tiempo de retirada: Opera con tarjetas de crédito y débito Visa y MasterCard, transferencias bancarias, plataformas como Neosurf, Payz y otras tarjetas prepago como PaySafeCard. Además es un crypto casino online provincia de buenos aires, entre otras, con las criptomonedas más populares. El tiempo de retirada depende de la plataforma elegida y es de 1 hora hasta 72 horas. Los límites de retirada son de hasta 18.000 euros al mes.

Atención al cliente: Soporte mediante chat en vivo y correo electrónico, los operadores responden en más de 10 idiomas.

8/10 Mi valoración: 9/10 por su app móvil, sportbook con gran variedad de eventos en vivo y un sistema de aseguramiento de las apuestas favoritas.

N1 es bastante conocido entre los amantes de las apuestas deportivas. Con su panel de herramientas, permite hacer un análisis profundo de las apuestas sin perder el hilo y poder disfrutar en vez de estar haciendo cálculos.

En su cartera de deportes encontrarás mucho fútbol y decenas de partidos de baloncesto, tenis y tenis de mesa, hockey, voleibol, MMA, boxeo y más. Entre los e-sports los más populares son CS:GO, Dota 2, League of Legends, Starcraft.

N1 permite apostar en resultados, cuotas, totales, goles, períodos, cuartos y estadísticas.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.02.19.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.03.37 (1).jpeg

Licencia : Curacao.

Apuestas disponibles : 20Bet se especializa precisamente en las apuestas deportivas y soporta todos los deportes populares, así como los deportes virtuales y los e-sports. 20Bet cubre ciento de eventos deportivos tanto a nivel nacional, como internacional. Tan solo en lo que se refiere a fútbol, ¡dispone de más de 800 eventos! Entre los e-sports más destacados tiene Overwatch, Counter Strike y League of Legends.

Bono de bienvenida del 100% por primer depósito de hasta 100$/€. Para aprovecharlo tan solo hace falta ingresar más de 10$ en depósito, apostar 5 veces el bono en eventos deportivos con cuotas de 1,7 y superiores durante dos semanas a partir del ingreso.

Métodos de pago y tiempo de retirada : Opera con la mayoría de plataformas financieras como monederos electrónicos del tipo Klarna, MuchBetter, Neteller, Payz, Skrill y muchas otras. Además, también es un destacable crypto casino por la variedad de criptomonedas que soporta. El límite de retirada es de hasta 40.000 euros mensuales y el tiempo que se tarda depende del método elegido, pero no suele superar las 72 horas.

Atención al cliente: 20Bet tiene un chat en vivo disponible las 24 horas y soporte por correo en más de 15 idiomas.

Valoración de los usuarios según el sistema de ORDB: 7/10

Mi valoración: 8/10 por la oferta de apuesta gratuita semanal “El pronóstico” y su función de apuesta semanal gratuita.

En 20Bet los montos mínimos de apuesta son de lo más bajos, a partir de 5.99$. Los bonos que ofrecen se van actualizando constantemente por la colaboración en eventos, torneos y competiciones.

También me ha sorprendido positivamente, no me he dado cuenta del tiempo que ha pasado con la función del Pronóstico que funciona sin código promocional. Consiste en apostar más de 20$ durante 5 días, en caso de acertar en 10 pronósticos, obtendrás 1.000$, si aciertas al menos 8 te llevarás 50$. También hay una función de apuesta gratuita una vez por semana.

En cuanto a las apuestas, puedes apostar 0,30 $/0,20 € tanto en eventos futuros, como en los que están en curso. Así como apostar por un jugador concreto que crees que marcará el gol siguiente, la primera y la última reserva, por no hablar de las apuestas clásicas: doble oportunidad, tiempo completo/medio tiempo, cara a cara, totales, apuestas igualadas y hándicap asiático.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.06.21.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.07.36.jpeg

Licencia : Curacao.

Apuestas disponibles : Especializado en las apuestas deportivas, ofrece una cartera seleccionada de calidad, con posibilidad de apostar en los eventos deportivos, incluyendo las transmisiones de directo. Tiene casi todos los títulos de e-sports para los fans de verdad.

Bono en primer depósito del 120% hasta 500$ en las apuestas deportivas.

Métodos de pago y tiempo de retirada: Lo bueno de 1xbet es que no tiene límites de retirada. El tiempo que suelen tardar las transacciones es de 24-48 horas, dependiendo del método de pago. Se puede depositar y retirar los fondos con las tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, tarjetas prepago, monederos electrónicos y los crypto wallets con las criptomonedas más populares.

Atención al cliente: 1xbet dispone de un buen equipo de soporte, disponible en más de 30 idiomas, las 24 horas del día mediante chat o e-mail.

8/10 Mi valoración: 7/10 por su cartera con gran variedad de títulos en e-sports.

Tanto el sistema de bonificación y el monto mínimo de la apuesta desde tan solo 1,2$, como la experiencia general son estupendos. 1xbet es un clásico bien conocido tanto para los amantes de las apuestas, como para los jugadores de casino. En cuanto a los e-sports que tiene 1xbet, si no está aquí el que buscas, es que no existe.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.08.57.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.10.27.jpeg

Licencia: Comisión de Juego de Kahnawake (KGC), Curacao.

Apuestas disponibles: Especializado en las apuestas con una cartera de deportes completa, tanto de partidos actuales y próximos, como de deportes virtuales y electrónicos.

100% de bonos de hasta 350$ en primer depósito.

Métodos de pago y tiempo de retirada: Acepta criptomonedas y tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, monederos electrónicos, mercado pago, etc.

Atención al cliente: La plataforma está disponible en más de 50 idiomas, al igual que el servicio de soporte que tiene mediante chat en vivo, como correo.

Valoración de los usuarios según el sistema de ORDB: 8/10

Mi valoración: 7/10 por la variedad de categorías que ofrece.

22bet se ha presentado como un sitio completo con una colección de deportes interesante en los que apostar, los gráficos con las representaciones de datos que tiene son agradables y comprensibles. Algo que me ha parecido curioso, es el apartado de las apuestas en torneos de pesca y caza, no sabía que existían y me lo he apuntado aparte para estudiarlo más detenidamente, ¡lo que daría mi abuelo por verlo!

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.10.39.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.17.06.jpeg

Licencia: Curacao.

Apuestas disponibles: En su sección de apuestas, además de las clásicas apuestas en los deportes más populares, los e-sports y deportes virtuales, también tiene un apartado con apuestas rápidas que puede ser muy emocionante si solo se tiene un rato libre.

Bonos semanales por participar en torneos o predicciones de apuestas.



Cashback de hasta 20% según condiciones.

Métodos de pago y tiempo de retirada: Además de las transferencias bancarias, 22bet acepta criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, Litecoin y otras. En el caso de las criptomonedas, el tiempo de retirada es más rápido, se suele tardar entre unas horas y hasta 24 horas. Las transferencias bancarias pueden tardar unos días. No tiene límites de retirada.

Atención al cliente: Chat en vivo disponible las 24 horas del día en más de diez idiomas.

Valoración de los usuarios según el sistema de ORDB: 8/10

Mi valoración: 7/10 por la variedad de criptomonedas que permite usar tanto para depositar, como para retirar las ganancias y los sistemas de predicción con premio que tiene.

Sportsbets es un crypto casino moderno. Además de la ausencia de límites de retirada, me han parecido interesantes sus predicciones del tipo Free 6-6 con premio de hasta 100.000$. También tiene apartados interesantes como apuestas rápidas y apuestas en Eurovision, en los juegos olímpicos y hasta en las elecciones en USA.

Tiene modalidad de apuestas en vivo, apuestas directas y futuras apuestas. En cuanto al tipo, permite apostar en 1x2, totales, hándicap, ganadores, a favor de un resultado, etc.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.17.20.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.19.47.jpeg

Licencia: Comisión del Juego de Reino Unido, licencias internacionales de Gibraltar y Malta.

Comisión del Juego de Reino Unido, licencias internacionales de Gibraltar y Malta. Apuestas disponibles: 888Sport se especializa en las apuestas deportivas, deportes virtuales y e-sports con una cartera que abarca los títulos favoritos de muchos.

Bonos

Bono de bienvenida del 100% de hasta 500$ en el primer depósito.

Métodos de pago y tiempo de retirada: Permite las transferencias bancarias online, las tarjetas de débito, crédito y prepago, los monederos electrónicos, plataformas como QIWI y Webmoney, Apple Pay, etc. Hay un límite de retirada de 30.000 euros mensuales, el tiempo de las transacciones ronda entre 24-48 horas.

Atención al cliente: Dispone de un centro de ayuda con chat en vivo, una sección detallada con preguntas frecuentes y un correo electrónico de soporte. La plataforma funciona en más de 5 idiomas.

Valoración de los usuarios según el sistema de ORDB: 7/10

Mi valoración: 8/10

888Sport lleva tiempo funcionando y es cómodo de navegar, sobre todo por el panel de control que ofrece en las apuestas. Está respaldado por varias licencias internacionales y es popular entre los aficionados.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.21.00.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.23.13.jpeg

Licencia: Autoridad del Juego de Malta.

Autoridad del Juego de Malta. Apuestas disponibles: El sportsbook de Novibet es considerado uno de los más completos, con los principales eventos deportivos del sector listos para apostar y un panel de herramientas profesional, es una buena opción para los amantes del deporte.

El sportsbook de Novibet es considerado uno de los más completos, con los principales eventos deportivos del sector listos para apostar y un panel de herramientas profesional, es una buena opción para los amantes del deporte. Bonos

Bono del 100% en primer depósito de hasta 250$.

Métodos de pago y tiempo de retirada: Acepta transferencias bancarias, las tarjetas bancarias, PayPal, Neteller, Trustly, Skrill, Apple Pay, PaySafeCard con las principales divisas.

Atención al cliente: Chat en vivo disponible las 24 horas del día.

7/10 Mi valoración: 7/10

Lo más destacable de este sitio es su cartera de títulos con la variedad de deportes que tiene. Es profesional y en comparación con los demás sitios que también ofrecían herramientas de analítica. A mí me ha resultado complejo, pero puede que a ti esta interfaz te venga mejor.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.23.24.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-27 at 13.04.08.jpeg

Licencia: Curacao.

Apuestas disponibles: 1win ofrece tanto eventos deportivos para apostar, entre los cuales los deportes más populares y los deportes virtuales, así como los e-sports.

1win ofrece tanto eventos deportivos para apostar, entre los cuales los deportes más populares y los deportes virtuales, así como los e-sports. Bonos

De hasta 500% en primer depósito como bono de bienvenida, hay que tener en cuenta las condiciones.

Métodos de pago y tiempo de retirada: Transferencias bancarias, tarjeta de débito y crédito, monederos electrónicos y criptowallets. No tiene límites de retirada y el tiempo de retirada es de hasta cinco días, según el método.

Atención al cliente: Soporte con chat en vivo disponible 24/7.

Valoración de los usuarios según el sistema de ORDB: 7/10

Mi valoración: 7/10

Aunque haya dedicado más tiempo en las mejores casas de apuestas Argentina anteriores, quiero destacar que las categorías de las apuestas que ofrece son para jugadores experimentados. Lo tiene de todo y no le faltan detalles.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 13.04.36.jpeg

Criterios del ranking de las mejores casas de apuestas

Ya son varios años que me dedico a revisar casinos online provincia de Buenos Aires, Rosario y otras áreas de Argentina y a hacer este tipo de rankings, así que los criterios tradicionales, por así decirlo, ya son predeterminados:

Seguridad y licencias

Una plataforma de confianza siempre tiene una licencia para operar. Actualmente, las licencias en los casinos y las casas de apuestas suelen ser internacionales, como las de Curacao o Malta. Además debe tener encriptación avanzada SSL para proteger la información personal y financiera de terceros.

Variedad de las apuestas y los coeficientes

Las apuestas pueden ser en totales o medios, en cuotas, períodos, goles, en hándicap, etc. Depende de tus objetivos y preferencias.

Los coeficientes determinan la probabilidad de un resultado particular en un evento, así como las posibles ganancias.

Métodos de pago y tiempo de retirada

La mayoría de sitios aceptan las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, así como las transferencias bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas.

El tiempo de retirada y el importe mínimo varían según la plataforma. El tiempo suele ser de hasta 24 horas, las transferencias bancarias pueden tardar más.

Experiencia de usuario y opiniones

Investiga la plataforma para ver si corresponde con tus expectativas y lee las condiciones. Comprueba si tiene aplicación móvil si la necesitas, estudia la oferta de bonos que ofrece. Incluso empezar con un monto de 1$ aprovechando una bienvenida de 100$ puede marcar la diferencia. También dedica un rato a leer las opiniones de otros usuarios, aunque cada experiencia sea única a veces va bien saber qué puedes esperar.

¡Puedes usar lo que acabo de decir como lista de verificación! Esta pequeña lista de verificaciones es efectiva cuando dudas si has encontrado la mejor casa de apuestas online o si es demasiado bueno para ser verdad. También puede haber verificaciones adicionales para asegurarte de que realmente sea la mejor casa de apuestas online: términos y condiciones, requisitos de apuesta, certificación de RNG, etc., pero incluso esta lista de verificación es un buen comienzo.

Cómo apostar paso a paso

Aquí tienes un check-list rápido para poder empezar ya con el ejemplo de Bet7K Casino:

Accede a su sitio web, puedes usar el enlace y llevarte el bono de bienvenida.

Regístrate con tu nombre, contraseña, fecha de nacimiento y teléfono. A continuación, para iniciar sesión necesitarás tan solo el nombre de usuario o el e-mail y la contraseña.

Elige el deporte o e-sport que más te apasione y que mejor entiendas.

Elige el tipo de apuesta. Puedes optar por la opción de apuesta rápida que está bajo el icono del relámpago, para empezar con tan solo 0,19$. Después de elegir la opción, solo hace falta hacer clic en la sección correspondiente del calendario de eventos disponibles.

Sigue apostando o retira los fondos ganados en el perfil del usuario, seleccionando el método de retiro oportuno. Ten en cuenta las condiciones si usas un bono o cualquier otra promoción.

Razonamientos finales

¡Espero que te haya sido útil! Vuelve cada vez que quieras comparar, elegir e ir probando para dar con tu sitio ideal. Si no lo pruebas, no sabrás cuál es tu favorito. Todas las casas del ranking son confiables, cada una tiene sus momentos especiales que hay que considerar. Juega responsablemente y disfruta. ¡Mucha suerte!

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el requisito de edad en las mejores casas de apuestas Argentina?

El censo de edad para los juegos de azar y las apuestas deportivas Argentina está fijado en los 18 años de edad, tanto para participar en línea como para los casinos físicos.

¿Es legal jugar en una casa de apuestas online Argentina?

Los casinos y las casas de apuestas en Argentina son legales, pero se regulan bajo unas leyes estrictas, con requerimientos de licencias, software de juego justo y más condiciones.

¿Cómo elegir la casa de apuestas online Argentina entre toda la variedad?

Las licencias, las valoraciones de usuarios, la cartera de títulos y las condiciones de depósito y retirada son unos básicos que deberías considerar.

¿Qué hacer si no encuentro la respuesta a mi pregunta?

Si ya has elegido la plataforma donde quieres apostar, la mayoría de las que salen en este ranking tienen chat en vivo disponible las 24 horas del día en español o un correo del equipo de soporte. Además, puedes revisar su sección de preguntas frecuentes.

Aviso de responsabilidad

Este artículo persigue fines exclusivamente informativos. Confío en que consideras los juegos de casino y las apuestas deportivas Argentina como una forma de entretenimiento y juegas con total responsabilidad, incluyendo la gestión de los gastos y el tiempo que aplicas. Si crees estar teniendo problemas, por favor, pide ayuda y soporte. Puedes hacerlo tanto online, como en una organización en tu ciudad en condiciones totalmente anónimas. Puedes encontrar más info en la página de Juego Responsable Argentina.