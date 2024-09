La mítica disco Pasacalle festeja 33 años y lo celebra con una fiesta retro

pasacalle (9).jpeg

Noche retro

La mayoría de los tickets ya están vendidos y las compras provienen de localidades como Pergamino, San Pedro, Río Tala, Leones y Villa María: “La gente se organiza para venir como si fuese un viaje turístico. Por ahí son varias parejas, dejan a los chicos con los abuelos, alquilan un mini bus, capaz una quinta para pasar el finde y vienen todos juntos a revivir su juventud. La verdad es que le generamos un lindo movimiento turístico a la ciudad”, amplía orgulloso Hernán.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pasacalle night club (@pasacallenightclub)

La música de las noches retro se focalizan justamente en los 90s, con algunos bloques de los 00s y los hits de los 80s. En algunas ocasiones también vienen bandas emblema de aquellas épocas como una frutilla del postre para la nostalgia. En esta oportunidad, además de algunas sorpresas, Hernán se permite hacer adelantos: “Vamos a regalar dos cruceros al caribe para parejas”.

pasacalle (6).jpeg

Una historia apasionante

Hernán está en Pasacalle casi desde sus comienzos, empujando el proyecto junto a los dueños Fabián Matassa y Juan Carlos de la Fuente. Pasó por todos los sectores, incluida la cabina de DJ donde se ha divertido pinchando los hits que bailaban todos: “Todavía me pasa que viene gente a las fiestas retro y me dice ‘vos me grababas unos CDs con la música del boliche en el ‘97’ ”, recuerda nostálgico.

Hoy el equipo asciende a más de 80 personas entre quienes están allí cada noche, los miembros de marketing que se ocupan de seleccionar los artistas que harán los shows y los chicos que hacen Relaciones Públicas. Los últimos son los que llevan adelante la desafiante tarea de traer la concurrencia de otras ciudades y pueblos: “Se ocupan de la convocatoria y logística de los traslados para ir y venir de destinos como Acebal, Gálvez, Villa Diego y más. Es el corazón del boliche porque el 70% de la gente viene de esos pueblos. Con los 33 mil habitantes de Arroyo, no podríamos tener colmado todos los sábados”.

El Pasacalle actual funciona los días sábados y recibe, principalmente, a chicos jóvenes y adolescentes: “También vienen de 30 o 40 años. Hasta 60 años sin techo”, bromea Hernán. Para sectorizar por edades, Pasacalle aprovecha sus tres pistas, distribuidas en los cuatro niveles. Los niveles más altos y los vips, son para los más adultos a quienes les otorgan una pulserita que les da acceso a ciertos espacios y barras.

pasacalle (7).jpeg

Pertenencia y con ideas creativas

Frente a la pregunta de La Capital sobre cómo han logrado mantener viva la esencia durante tantos años, Hernán dice que es porque Pasacalle se ha ido aggiornando a las épocas con iluminación, pantallas, shows láser y una arquitectura que desde sus orígenes fue disruptiva: “Es un boliche imponente, cómodo y que además genera un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Yo me siento cómodo viniendo los sábados, me cruzo a mi hijo y ni a él ni a mí nos molesta”, cuenta orgulloso. Como buen DJ que es, agrega que Pasacalle siempre se caracterizó, además, por tener una lectura de la pista, de saber oscilar entre “los momentos calientes y las bajadas musicales necesarias”.

Además, dice, siempre fue un espacio que sorprendió y que nunca faltaron ideas creativas: “En una época sorteábamos autos 0 km y los colgábamos del medio del puente para que lo vieran todos. ¿En qué otro lugar llegás y hay un Clio colgando del techo?”