Cuestionan la presentación del municipio de Roldán contra el aborto legal

Inmediatamente el también abogado y especialista en derecho municipal, Marchiaro, recogió el guante del comentario y agregó: "Buen dato. Las ordenanzas provida quedan sin efecto desde la IVE. Las ordenanzas nunca pueden estar por encima de una ley".

A la vez, al debate se sumó la integrante de la mesa federal de la agrupación feminista Mumalá en Roldán, Gabriela Sosa, quien adelantó que tras la acción del intendente, Mumalá pidió una reunión con la cartera de Salud del municipio.

"Improcedente e inadmisible"

La Capital dialogó con el constitucionalista y el abogado especialista en derecho municipal para conocer a fondo sus argumentos. Para Blando la acción de Pedretti a través de un letrado es desde el vamos "improcedente e inadmisible" y cree que la acción debe ser desestimada sin entrar siquiera a discutir la cuestión de fondo, lo que jurídicamente se denomina "in límine".

El abogado entiende que quien tiene legitimación activa a actuar ante un perjuicio o agravio, o a representar a alguien en este sentido, quien deberá demostrarlo, "no puede ser más que una mujer o persona gestante de acuerdo a su convicción, nunca alguien que no se encuentra personalmente perjudicado o lo hace por una una ciudad, una persona de derecho público, no físico. Pedretti no se encuentra personal y directamente perjudicado, por lo tanto no hay caso ni controversia sobre la legislación que cuestiona, algo básico y estipulado en el artículo 116 de la Constitución Nacional".

Pero además, el profesional agregó que declarar, incluso por ordenanza, a la localidad como Pro Vida "no lo legitima jurídicamente para representar a todo el pueblo de Roldán" porque "hay gente que puede ser Pro Vida y gente que no: por lo tanto la acción debe ser individual". Y en este sentido remarcó: "La declaración Pro Vida sólo se entiende como posición de interés político, nunca jurídico".

"Mediocridad sin límites"

Cuando Marchiaro, siempre durante el cruce de opiniones en las redes, analizó la acción del intendente de Roldán fue contundente: "Qué pobreza la de concejales y del intendente. Vamos, con estas muestras de desconocimiento de qué es una ordenanza y un decreto municipal, cayendo en una mediocridad sin límites".

El abogado, de todos modos amplió en diálogo con este diario sus argumentos jurídicos. Dijo que "a partir de la entrada en vigencia con la ley IVE caerán todas las ordenanzas Pro Vida en los distintos municipios del país en tanto se opongan a la IVE". Es que según explicó, esas ordenanzas se habían dado en el marco de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o Fallo Fal (la Corte determinó en 2012 que todo embarazo producto de una violación no es punible) pero ahora con esta ley no hay espacio para ellas.

"Pero además -añadió Marchiaro- las ordenanzas Pro Vida planteaban el acompañamiento de la mujer vulnerable y eso ya lo establece la ley nacional de los mil días, o sea que esas ordenanzas también deberán ajustarse a esta norma. En este contexto se da la acción judicial del intendente de Roldán que no sabemos si lo hace a título personal o a nombre de la Municipalidad, pero en ambos casos carece de legitimidad, no hay dudas".

Finalmente este estudioso del derecho municipal remarcó que "la ley IVE como el caso Fal en su momento vehiculizan derechos de la salud: la Nación a través de estas leyes fija un piso que las provincias y municipios tienen que cumplir obligatoriamente. Ellas pueden elevar el techo, poner mejores condiciones pero nunca reducirlo porque eso es inválido, caen en una incompetencia. Y esto no solo refiere al aborto sino a cualquier otro tema en salud, algo bastante simple y claro en nuestro derecho argentino. Pero muchos grupos Pro Vida fundamentalistas no lo entienden".

También en Salta y Chaco

Los argumentos de los contrarios a la ley que garantiza interrumpir un embarazo hasta la semana 14 si la persona gestante así lo desea no son nuevos. Se escucharon en la legislatura nacional cuando la ILE era aún un proyecto. Y Pedretti, intendente por el Frente de Todos, asesorado y representado por el abogado Roberto Cerana, no quedó conforme, como tampoco algunas personas en las provincias de Salta y Chaco.

El juez salteño, Leonardo Bavio, rechazó hacer lugar a una medida cautelar para suspender la ley "por improcedente". La presentación presentación había sido realizada por un grupo personas “pro vida” entre las cuales estaba la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales del Partido Renovador, junto a Gladys Moisés de Martínez, Mónica Elizabeth Medina, Miguel Armando Miranda, Andrés Rafael Suriani, Héctor Favio Zerpa, René Luis Castellón y Jorge Daniel Roldán.

En tanto en Chaco, la justicia federal del tribunal Nº1 del juez Ricardo Mianovich también rechazó “in límine” una presentación contra la ILE. El planteo del partido político NOS (identificado con sectores cristianos evangélicos "Pro-vida") pedía que se declare la "inconstitucionalidad".

Dudas sobre la IVE en Roldán

Pero si bien esos fueron los casos más resonantes de rechazos porque había legisladores en juego, como también lo es Pedretti, hubo más de parte de ONG de Córdoba, San Juan, San Luis y Corrientes, entre otras. Así lo confirmó la representante de la Mesa Federal de Mumalá en Roldán (organización política que representa a Mujeres de la Matria Latinoamericana), Gabriela Sosa.

"Estas iniciativas antiderechos, de grupos o individuos, sólo buscan obstaculizar el ejercicio de la ley o mantener el tema en debate. Ya pedimos una reunión con el Ministerio de Salud de la provincia para saber cómo se está aplicando el protocolo de IVE y otras cuestiones sobre anticonceptivos", dijo Sosa quien le adelantó a este diario que con el mismo criterio pedirán una reunión a Salud de Roldán para saber cómo se está actuando.

"En Roldán siempre hubo trabas para lograr políticas públicas con respecto a la educación sexual y reproductiva", dijo Sosa y en ese sentido recordó cuando se debió frenar el impulso de la presidenta del Concejo, Susana Abo Hamed (esposa del intendente Pedretti) de suspender el uso de la pastilla del día después.

Mumalá fue el grupo que accionó también en 2018 contra la decisión de Pedretti de colocar carteles en dependencias municipales en contra de la despenalización del aborto, violando la ley nacional de salud sexual y procreación responsable. En los carteles firmados por la ONG "Roldán Te Quiero Pro vida", se veía a un feto con flechas que señalaban partes de un cuerpo humano.