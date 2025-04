UTA Rosario aún no definió si adhiere al paro general del jueves convocado por la CGT

A pocos días del paro general, el gremio local todavía no definió su posición. "UTA nacional no comunicó a sus seccionales ninguna decisión", sostuvieron

La UTA Rosario todavía no definió si adhiere al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 10 de abril. Aunque no hay confirmaciones oficiales, todo parece indicar que el gremio no se sumará a la medida de fuerza.