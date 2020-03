Un menú de medidas contra el coronavirus

El resumen de las medidas públicas anunciadas ayer por el gobierno nacional para contener la propagación del coronavirus en el país, es el siguiente:

u Se autoriza a los trabajadores del sector público que están considerados de riesgo a no asistir a sus lugares de trabajo, lo que incluye a mayores de 60 años, mujeres embarazadas y trabajadores con determinadas afecciones crónicas. Con excepción de los que prestan servicios esenciales.

u Se otorgan licencias a todos los agentes del sector publico y privado que tengan hijos menores escolarizados. En este caso, la licencia se otorga a uno de los padres y/o tutores.

u Las Fuerzas Armadas producirán alcohol en gel y barbijos.

u Se lanzó la plataforma web "Seguimos Educando" del Ministerio de Educación, que incluye la producción y emisión de la programación audiovisual de las señales Televisión Pública Argentina y sus repetidoras, Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Radio Nacional y Cont.ar. La página será de acceso libre y sin restricciones desde cualquier celular o computadora.

u Se emitirán cuatro horas diarias de contenido educativo en la TV Pública y Radio Nacional ante la suspensión de las clases.

u El gobierno porteño suspendió las licencias anuales remuneradas a partir del 1 de abril para contar con el personal dependiente del Ministerio de Salud.

u En los colegios de gestión estatal se deberá organizar una guardia docente para el funcionamiento del comedor escolar.

El presidente Alberto Fernández aconsejó a los padres que no trabajen y no envíen a sus hijos a la escuela para no contagiarse el coronavirus, con el mensaje de "cuidate y cuidalos".