El turismo de compras marca tendencia en Chile y los argentinos son los mejores clientes

No obstante, para quienes vayan a Chile a hacer shopping, no habrá nada visible que altere su accionar cotidiano. Aquellos que tengan sus obligaciones fiscales al día no deberían preocuparse, ya que sus ingresos declarados coincidirán con sus consumos.

Cuentas en orden

Sin embargo, las nuevas medidas podrían filtrar a los turistas “flojos de papeles” con ARCA, debido a que los movimientos con tarjeta serán más transparentes y fiscalizados. Los bancos deberán informar las operaciones que hagan los contribuyentes en el exterior, donde se deberá incluir número de tarjeta, país de la operación, nombre del comercio, monto y código de rubro del comercio (Merchant Category Code o MCC).

Aún así, desde la salida del cepo conviene pagar por las compras en el exterior con tarjeta de crédito o débito, siempre que se pueda cancelar el saldo con los dólares ya disponibles en la caja de ahorro, que hayan sido adquiridos previamente a un valor más conveniente sin impuesto, como el dólar oficial o el MEP.

007-002-chile_tv.jpg Electrónica es uno de los rubros que los argentinos aprovechan para comprar en Chile.

Por ejemplo, si se compra un artículo en Chile equivalente a 10,30 dólares aproximadamente y se abona con tarjeta de crédito, el resumen se liquidará con pesos a una cotización del “dólar tarjeta” de aproximadamente $1.456 (cotización del martes 22 de abril), por lo que los US$ 10,30 se van a transformar en unos $14.996.

En cambio, si a esos 10,30 dólares al cambio se los cancela con la moneda norteamericana ya depositada en la caja de ahorro (avisando al banco que lo debiten de la cuenta en dólares), se evita el recargo del 30%, con un cambio de $1.139 (MEP al martes 22 de abril), es decir, unos $11.731. El ahorro es de unos 3264 pesos.

Panorama de precios en Chile

Con diferencias de precios que oscilan entre el 50 y el 70% respecto a Argentina, según la marca y el modelo, televisores, celulares, zapatillas deportivas, notebooks y pequeños electrodomésticos se exhiben en tiendas como Ripley, Falabella, París, y en supermercados como Líder y Jumbo.

Las opciones y los precios son de los más variados, dependiendo del lugar y el comercio que se elija. Así, los outlets, pero también los grandes shoppings con sus multitiendas, se roban la atención de los argentinos. En estos sitios se pueden conseguir productos que en Argentina cuestan hasta el doble y, en algunos casos, más del doble.

Como en todos los rubros, hay precios más económicos, con algún artículo en liquidación, discontinuado o de temporadas anteriores. Al poner la lupa en la indumentaria y el calzado se observan fuertes diferencias, claro está, dependiendo de las marcas, el centro comercial y las promociones. Por ejemplo, un jean marca Levi’s puede conseguirse, en promedio, entre 40 y 50 mil pesos, mientras que en la Argentina supera los 120-130 mil pesos. Un par de zapatillas de las primeras marcas pueden oscilar entre los 40 y 50 mil pesos, mientras que en nuestro país, ese mismo artículo ronda, en promedio, los 110-120 mil pesos.

Lo mismo sucede con las camperas inflables de primeras marcas, como The North Face, que en Chile se consiguen por alrededor de 180 ó 200 mil pesos; en Argentina hay que desembolsar más de 500 mil pesos para adquirirlas.

>> Leer más: Copa Airlines amplía su red de destinos en Argentina con vuelos a Salta y a Tucumán

En cuanto a la tecnología, hay valores realmente convenientes. Una notebook Acer Aspire 3 se consigue por unos 800 mil pesos aproximadamente, mientras que la misma computadora en Argentina cuesta prácticamente el doble. Los celulares son de los artículos más buscados por los argentinos.

A modo de ejemplo, un teléfono de gama media alta, como un Samsung A35 en Chile se vende a unos 300 mil pesos, mientras que en Argentina cuesta unos 760 mil. En ambos casos en casas oficiales. Lo mismo sucede con un Samsung A16, que cruzando la cordillera cuesta unos 200 mil pesos, mientras que de este lado se consigue por casi 500 mil.

007-001-chile_tv.jpg Los precios bajos en distintos artículos vuelven a Chile un destino tentador para ir de visita.

A estos valores más bajos deben añadirse ventajas tales como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para turistas internacionales en hotelería.

En medio de la vuelta obligatoria en el país trasandino de los molestos barbijos, rige desde el 15 de abril y hasta el 31 de agosto próximo, en principio, el supermercado Líder, que tiene decenas de sucursales, lanzó agresivas promociones de 10 productos para la renovación de artículos del hogar, como hornos eléctricos, aspiradoras y microondas a precios muy convenientes.

Un aumento exponencial

Las alarmas habían sonado en Argentina con los datos del Banco Central para enero de 2025, cuando el uso de tarjetas por parte de los argentinos en Chile había aumentado un 541%, alcanzando cifras que no se veían desde el verano de 2018. El turismo de compras a Chile se retomó en marzo de 2024 y, desde entonces, no paró de crecer.

En enero creció un 8,4% respecto al mismo mes del año anterior. Solo en enero, 7 de cada 10 turistas extranjeros que llegaron al país trasandino provenían de Argentina. En marzo último, por el paso Cristo Redentor en Mendoza, la principal ruta que une Argentina con Chile, habían cruzado entre 3.000 y 4.000 viajeros por día.