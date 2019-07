Para la Daia Rosario, "la Justicia y la política impiden cerrar esta herida de la Amia"

Rosario se prepara para recordar un nuevo aniversario del atentado contra la Amia, del que hoy se cumplen 25 años. Esta tarde se realizará un acto, a partir de las 19.30, en Italia 1183, que contará con la participación de un sobreviviente y un rescatista del peor ataque terrorista de la historia argentina.

El presidente de la Delegación Rosario de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Gabriel Dobkin, destacó que hoy "se recuerda la memoria de las 85 personas que fueron salvajemente asesinadas y también se renueva el pedido de justicia que ya lleva un cuarto de siglo para que de una vez por toda esta herida se pueda cerrar".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Dobkin señaló que los actos comenzaron esta mañana con una ceremonia en el Concejo Municipal, en la que participaron autoridades políticas locales, provinciales y nacionales y representantes de distintas comunidades religiosas.



"Por la tarde habrá un acto en el hotel Howard Johnson que será abierto a toda la comunidad, en el que disertarán un rescatista y un sobreviviente del atentado, que estuvo horas bajo los escombros", agregó.

Dobkin se lamentó de que en todos estos años el Estado argentino no haya podido avanzar en la identificación y castigo a los responsables del atentado más grave que se registró en el país.

El dirigente de la comunidad judía renovó el reclamo de justicia. "Hablar de 25 años es hablar de una eternidad. No es natural que hayan pasado 25 años del atentado y esta herida no pueda ser cerrada. Están claras muchas cosas, pero la Justicia y el poder político no nos dan, a las víctimas y a toda la sociedad en general, la posibilidad de cerrar este capítulo", afirmó.

"La única forma de cerrar esta historia es que se haga justicia y que los responsables, esto dicho por la propia justicia, Hezbolá y la república islámica de Irán, se atengan a derecho y sean juzgados como se merecen", concluyó.