El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, adelantó que mañana estarán presentes en el Concejo Municipal para exigirle a los ediles que den el aumento de la tarifa "en forma inmediata" y no descartó, en caso de que sus exigencias no sean escuchadas, en poner en marcha un plan de lucha que contemplaría una quita del servicio en horario nocturno.

"Nadie puede ignorar la crisis económica que atraviesa el país, los taxistas no somos ajenos a esta situación, por lo tanto, creemos y entendemos que, si bien es un momento muy difícil para todos, no se nos puede negar el aumento de tarifa que necesitamos y exigimos", disparó el dirigente gremial hoy en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho.

"Tenemos un atraso tarifario de alrededor del 98 por ciento", detalló Boix, y explicó: "Hoy lo que estamos pidiendo es un incremento de entre el 27 y el 30 por ciento. Entendemos la situación del usuario, que está tan castigado como nosotros, pero no podemos dejar que pase más tiempo porque la brecha entre lo que tendría que ser y lo que es sería cada vez más amplia".

"Los concejales no pueden ignorar esta situación, tienen que dejar de hacer políica con la plata de los demás"

"Los concejales no pueden ignorar esta situación", enfatizó Boix, en relación con las necesidades de los peones de taxis, y agregó: "Siempre terminan haciendo política con la plata de los demás y no es así, los insumos aumentan tranquilamente, todo aumenta, la situación económica no se sostiene más, nadie puede obviar esta situación".

"Hay que dejar de hacer política barata", disparó el titular del sindicato de choferes, y continuó: "Siempre la tarifa del taxi, cuando tienen que aumentar la tarifa del colectivo lo hacen de la mañana a la noche y se terminó, históricamente siempre fue el mismo tire y afloje. Hay que terminar con eso y nos tienen que dar el aumento que corresponde y listo".

>> Leer más: El Ente de la Movilidad dice que la tarifa de taxis "está desfasada en casi un 100 por ciento"

Boix aseguró que quieren que el aumento de tarifa se aplique "de forma inmediata", y señaló: "El justicialismo y el oficialismo no tendrían objeciones, según tengo entendido es la gente del PRO la que está poniendo palos en la rueda y ellos son los responsables que nos llevaron a esta situación, así que no pueden ignorar lo que está pasando".

"Sabemos que aumentar la tarifa es complejo, sobre todo, porque no sabemos cómo va a repercutir en el bolsillo del usuario. Posiblemente repercuta mal, así que en vez de aumentar el trabajo merme. La situación es difícil, la actividad no es rentable, hoy por hoy lo que se busca es mantener el servicio y la actividad", concluyó Boix.