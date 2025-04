Campaña para que los rosarinos saquen la basura en un horario cercano al paso del camión

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1908106317174047116&partner=&hide_thread=false #ElPrimero Mensajes en contenedores para sacar la basura a horario@lmarelli secr Ambiente @MuniRosario "Sugerimos hacerlo de 19 a 21; el horario más cercano al del paso del camión"https://t.co/vRtLGhdV4v pic.twitter.com/ECC2PgUKNR — LT8 am830 (@LT8am830) April 4, 2025

En declaraciones a LT8, el funcionario municipal agregó que “además de la recolección con camiones, se realiza el barrido de calles tanto a la mañana como con un refuerzo a la tarde, incluso con cuadrillas que limpian alrededor de los contenedores. Pero debemos trabajar entre todos esta problemática”.

Al ser consultado sobre si desde el municipio se va a impulsar algún tipo de sanción para vecinos que saquen sus residuos por fuera del horario estiputado, el responsable del área de Ambiente y Espacio Público respondió: “Por ahora se trabaja en la sugerencia, reforzando en la importancia de sacar los residuos en ese horario. No hablamos de sanciones, pero es una recomendación que hacemos para beneficiar a los propios vecinos de la cuadra. Si uno es cuidadoso y saca los residuos entre las 19 y las 21, evitará encontrarse con las molestias en la cuadra donde vive”, agregó.

contenedor residuos.jpg

Otro punto importante sobre el que trabaja el municipio es el estacionamiento de vehículos, que en muchas ocasiones quedan pegados a los contenedores de residuos y perjudican la operatividad de los camiones. Por ese motivo, la campaña también busca concientizar en el tema de dejar el espacio mínimo de un metro entre los depósitos y los rodados.

“Es muy importante mantener la distancia. Estamos incorporando 1.500 contenedores, 1.000 de esos son de carga lateral, no tienen ruedas. Al no poder moverse, cuando hay un auto estacionado a menos de un metro de distancia, el camión no lo puede asistir porque se generaría un riesgo para el vehículo estacionado. En muchos casos no se pueden asistir a los contenedores”, agregó.

Marelli precisó que hay “cerca de 50 contenedores por día que no se pueden asistir cuando los autos están pegados a los mismos. Por eso se pide estacionar a más de un metro del contenedor para que el camión pueda operar sin ningún problema”.