¿Tortuga racista? Una mascota se volvió viral por su curiosa reacción ante los colores

Si bien es dudosa la posibilidad de que las tortugas conozcan y entiendan el concepto de racismo, este animal en particular se ganó el adjetivo por la forma en la cual reacciona: es violenta cada vez que ve algo de color negro.

Según muestra su dueño en Tik Tok, el reptil tiene un cierto rechazo por el color negro, lo que dispara una reacción extraña que hace golpear los objetos negros.

Cuando el mismo objeto negro cambia a color blanco, la tortuga deja de atacarlo. En todos sus videos tiene la misma reacción ante los colores, sin importar su forma o su tamaño.

El dueño, cuyo usuario en sus redes es phatonions, ha sometido a su mascota a diferentes pruebas para seguir indagando qué es lo que causa aquella reacción ante colores oscuros como negro y algunas tonalidades de marrón, rojo y azul.

La conducta es siempre la misma: Tommy activamente se dirige hacia aquellos objetos y los golpea, y para no preocupar a sus seguidores, el usuario aclaró que no se ha herido a la tortuga en ninguno de sus videos.

Sus videos han llegado a millones de personas, lo que ha hecho crecer su cuenta que también está cerca de alcanzar el millón de seguidores en Tik Tok. Por el momento, no existe ninguna explicación científica sobre la reacción del reptil hacia los colores.