El Año Nuevo Chino es la excusa perfecta de las familias para volver a verse. Como los festejos duran entre dos y tres semanas, se reúnen y aprovechan para estar todos juntos familiares y amigos porque durante el año esto a veces no es posible. Entonces, aquellos que viven en otros lugares tanto dentro del país como en el exterior, viajan para estar con sus seres queridos y disfrutar de ese tiempo con ellos.

Luego de las dos semanas de celebración, el decimoquinto día del año nuevo hay una cita especial: todos acuden al Festival de las Linternas, que en este caso será el 26 de febrero, en el cual cientos de faroles rojos realizados con papel y bambú llenan las calles y los cielos. Muchos de ellos contienen mensajes en su interior para pedir amor, paz, prosperidad y otros buenos deseos que se esperan para el período entrante.

Aunque no hay una fecha exacta, el Año Nuevo Chino se viene celebrando desde hace unos 3.500 años y sus festejos han ido evolucionando y cambiando. Por ejemplo, durante la dinastía Shang se les rendía homenaje a los dioses y ancestros, mientras que tiempo después, en la dinastía Zhou, se les ofrecían sacrificios con el fin de que ellos cuiden su ganado.

Años más tarde, la dinastía Han impuso distintas actividades para los festejos que se volvieron populares, como la quema de bambú, los cuales se realizaban con fines religiosos y culturales. Sin embargo, con la llegada de la dinastía Wei-Qing se dice que cambió la tradición y pasó de ser un evento con fines religiosos a uno con objetivos de entretenimiento y sociales.

En la actualidad, se la cataloga a veces como "fiesta tecnológica" debido a que se han creado nuevas tradiciones como ver la Gala de Año Nuevo en la CCTV (Televisión Central de China), realizar compras en línea, hacer viajes al exterior y hasta se ha modernizado la vieja tradición de entregar sobres rojos con dinero, porque este ahora se envía de manera virtual por una plataforma llamada WeChat.

Top 6 most marvelous singing and dancing performances at Spring Festival Gala| CCTV English