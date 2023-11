Seguridad: el gobierno nacional anunció un centro de monitoreo inteligente en Rosario

Según confió Giuliano, el de Rosario costaría 794 millones "porque es el módulo más importante" y la ciudad "es un objetivo para el Estado, para la prevención y la recuperación de la paz" con el uso de tecnología de vanguardia e inteligencia artificial para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia y permitir una mayor coordinación entre todas las fuerzas y la Justicia. El lugar lo definirá el municipio.

El programa

Los edificios donde funcionarán los nuevos CIM tendrán una superficie cubierta total que oscilará entre los 450 y 600 metros cuadrados cada uno, además de espacios semicubiertos y áreas de expansión y costarán 650 millones. Estarán organizados en diferentes espacios, como salas de operadores visuales, de servidores y de reuniones; oficinas administrativas; áreas de sanitarios y de descanso.

Además, estarán equipados con tecnología de vanguardia y nuevos sistemas en seguridad con una inversión de 144 millones, y contarán con capacidad para utilizar inteligencia artificial con el fin de reforzar las tareas de prevención, mejorar la respuesta ante situaciones delictivas y permitir una mayor coordinación entre las partes que intervienen.

"Es la aplicación de todo el sistema actual municipal y provincial, con la incorporación de un centro de coordinación tecnológica que le permita vincularse con las fuerzas federales en un edificio que va a trabajar en conexión con la Metrópolis: Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez, Funes y Roldán, porque el delito se corre y necesita ser prevenido de manera coordinada", explicó Giuliano.

Cada CIM se encontrará interconectado por corredores escolares seguros, también equipados con cámaras de alta definición, domos, lectores de patentes y otros, y con sistemas de alertas tempranas, que estarán disponibles a través de aplicaciones móviles y podrán ser utilizados por comercios barriales, establecimientos educativos y por las personas que formen parte o participen de actividades en clubes de barrio y centros de jubilados.

img13.jpg

El Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo el equipamiento y la tecnología aplicada a la seguridad, entre los que se encuentran cámaras de alta definición, ubicadas en zonas estratégicas del municipio y conectadas a los CIM; anillo digital, con diseño de marca nacional para monitoreo de entrada y salida de vehículos en tiempo real (incluye lector de patentes, cámara y domo conectados con el CIM); y software aplicado a la gestión de seguridad, que permita el análisis y seguimiento de eventos y la administración eficiente de múltiples fuentes de video.

También financiará la adquisición de sistemas de grabación, con capacidad de almacenamiento y recuperación rápida del material audiovisual; sistemas de comunicación e intercomunicación interna, para una coordinación operativa efectiva; servidores de almacenamiento de alta capacidad y rendimiento, para el acopio y gestión de grandes volúmenes de datos.

A su vez, el titular de la cartera de Transporte destacó la coordinación con el programa Paradas Seguras (con cámaras, botones antipánico, alarma y WiFi), que en una primera fase tiene 50 dispositivos en Rosario y que estarán conectados al SIM. El 20% ya están colocadas y se está extendiendo también con 200 paradas al área metropolitana. Y dijo que además contará con el Sistema de Alerta Automotor integrando el 911 con el sistema Sube para abordar situaciones en el transporte público.

Por último, agregó el desembarco del Centro de Investigaciones Criminales Federales, el "FBI Argentino", con sede en la estación Central Córdoba. El edificio ya tiene el primer piso completo y ordenado para recibir a la Superintendencia de Investigaciones Criminales y de Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina, que saldrá de Capital Federal y se instalará en Rosario. Luego, la promesa es que se expanda.

Descentralizar

En este marco, el presidente de la comisión de Seguridad del Concejo, Lisandro Cavatorta, recordó que en mayo presento un proyecto para crear los Centros Territoriales de Control, que tiene como objetivo descentralizar las áreas de control del municipio y propone crear centros de monitoreo y control en distintos lugares de la ciudad, para controlar el territorio desde el mismo territorio.

"Este proyecto, fruto de nuestra labor parlamentaria, descansa en la idea de cercanía y la necesidad de usar la tecnología para que los vecinos y vecinas de Rosario vivan más tranquilos y seguros. Se inscribe en la misma lógica que el programa Ciudades Seguras que presentamos junto a Giuliano y que incorpora tecnologías aplicadas a la seguridad para realizar tareas de prevención, para dar una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia y para que haya menos impunidad en Rosario", comentó el edil.

En esa línea, definió que "prevenir es actuar antes de que pase algo, antes de que ocurran los problemas, para que haya menos delito, menos violencia y menos conflictividades. Y el municipio tiene un rol fundamental en ese ver venir antes. Porque conoce mejor que nadie, y así lo ha dicho el intendente en varias oportunidades, a su territorio, sus actores y sus complejidades. Son situaciones que solo la capilaridad del municipio puede abordar", manifestó.

"La seguridad no es sólo controlar situaciones de delito. La seguridad es un proceso de construcción colectiva que intenta gestionar conflictos, que busca evitar justamente que se cometan delitos. No es solo potestad de la policía o del sistema judicial. Ellos actúan cuando el delito ya ocurrió. Porque antes, justamente, está el municipio y todo un conjunto de actores, entre los que se destaca el gobierno nacional, que trabajan y cooperan para que la violencia circule con menos fuerza, para que el delito no ocurra o no lastime tanto", cerró.