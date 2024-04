La muerte en las aulas

De lo anterior es que creemos que, aún más allá de las propias particularidades y diferencias, estos casos se suman al del joven baleado en nuestra ciudad de Rosario y pueden servirnos como un analizador para provocar el habla institucional en relación con algunas situaciones vividas. Podríamos decir que estos ejemplos dejan al descubierto "algo" relacionado con lo social, con lo político, con lo cultural y con lo educativo que, desde el punto de vista de la investigación socio-educativa, necesita ser dicho y reflexionado con el fin de volver a re-ligar a la infancia y la juventud, a un proceso continuo de afirmación de la "vida", en la escuela. En primer lugar, no creo que sea “azaroso” el hecho de leer periódicamente en las noticias locales acerca de diferentes ejecuciones diarias de jóvenes que tienen lugar en nuestra ciudad. Son muertes silenciosas pero constantes y nos hablan de la vigencia de la violencia como modo de habitar –y naturalizar- la dinámica social de nuestra ciudad. La facilidad con la cual se pueden conseguir armas, es también un punto de debate que nos concierne a todos como sociedad y que nos preocupa mucho pero no nos ocupa demasiado. En este sentido, se cumple aquello sostenido por Kaes (2002) cuando afirma que “La violencia es un discurso sin voz. La violencia no se puede hablar: se vive, se expresa, trabaja al nivel de una marca sin mediaciones (sin lenguaje) sobre el cuerpo y el espíritu. El discurso de la supresión es el del cuerpo a cuerpo, y su ser (el perseguidor) no tiene otra finalidad que la de transformar a un sujeto que podría ser deseante en un ´cuerpo a abatir´”. Sin embargo, considero que es hora de poner voz a estos discursos actuales que interpelan la indiferencia y que muchas veces nos hacen mirar para otro lado. Ya no puede aludirse la actual situación al “legado de gobiernos pasados”. Es hora de actuar aquí y ahora. Y el espacio escolar es un espacio privilegiado para abordar estas problemáticas, a la vez que se presenta como una re-traducción de la lógica social dominante. Solo es una cuestión de tiempo: si no intervenimos desde todos los sectores responsables (políticos, educativos, sociales, comunitarios, culturales) hechos como los aquí narrados se multiplicarán casi como una certeza matemática. La inequidad, la inseguridad y la injusticia son el combustible de la violencia social; y parafraseando a Robert Castel (2010), es necesario que el Estado de derecho y el Estado social intervengan para regular una sociedad de individuos pero para que sea también una sociedad de semejantes. Los patios de las escuelas no fueron concebidos para herir, ni para intimidar ni para matar o provocar la muerte física ni simbólica de nadie. No pueden tener otras manchas de sangre que no sean aquellas gotas producto de una mala caída en un espacio de juego colectivo que afirma la vida.