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Murió a los 102 años Eva Marie Saint, una de las "rubias de Hitchock"

Ganó un Oscar como mejor actriz de reparto de "Nido de ratas" en 1854 y protagonizó "Intriga internacional" junto a Cary Grant

7 de octubre 2026 · 22:10hs
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Murió a los 102 años Eva Marie Saint, una de las rubias de Hitchock

Eva Marie Saint, ganadora de un premio Oscar como mejor actriz de reparto en 1854, murió en su casa de Los Ángeles a los 102 años.

Alfred Hitchcock tenía especial predilección por las rubias elegantes y sofisticadas. Grace Kelly, Vera Miles, Tippi Hedren y Janet Leigh actuaron en varias de sus películas, pero a Eva Marie Saint le bastó con protagonizar "Intriga internacional" ("North by Northwest") para convertirse en una de las "rubias de Hitchock".

Saint ya había tenido uno de los debuts más espectaculares en la historia de Hollywood: su primera película fue "Nido de ratas", dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando. No menos memorable fue el Oscar que recibió por ese papel de manos de Frank Sinatra, luciendo una gran panza de embarazada. “Creo que quizás tenga al bebé aquí mismo”, dijo desde el escenario, y no estuvo muy errada: Darrell nació dos días después.

Convertida en estrella de la noche a la mañana, Saint priorizó la crianza de su hijo a la continuidad de su carrera, y rechazó contratos con estudios y coprotagonizar filmes con Gregory Peck y Burt Lancaster, por ejemplo. Su esposo, el director de televisión y teatro Jeffrey Hayden, la convenció de aceptar la propuesta de Hitchock y finalmente en 1959 interpretó a la espía que seduce a Cary Grant en "Intriga internacional".

“Recuerdo nítidamente que me dijo: 'Cariño, creo que tendrías que encontrar un lugar tranquilo. Yo me voy a encargar de los niños y quiero que pienses de verdad en esto y vuelvas a leer este guion'. Tenía razón. Para eso están los esposos”, le dijo a Vanity Fair en 2014.

Muchos la recordarán por su segunda etapa de popularidad, ya en la década de 1980, por su papel televisivo como madre de Cybill Shepherd en “Luz de luna” (también protagonizada por Bruce Willis) y como la madre de Tom Hanks en “Nothing in Common” para la pantalla grande. Ganó un Emmy por la miniserie de 1990 “People Like Us”.

Saint estuvo casada con Hayden por 65 años, hasta la muerte de él en 2016.

Eva Marie Saint nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey. Sus planes de convertirse en maestra en un pueblito cerca de Albany, Nueva York, quedó en el pasado cuando en la Universidad Estatal de Bowling Green se presentó a una obra y obtuvo el papel principal.

Tras comenzar su carrera con papel televisivos, un giro decisivo en su carrera llegó cuando audicionó ante Elia Kazan y fue aceptada en el Actors Studio, que moldeó a una generación de estrellas del método. Atribuyó al maestro de actuación Lee Strasberg haberla ayudado a superar su timidez.

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