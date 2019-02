La periodista Susana Rueda será quien encabece la lista de concejales por el Frente Progresista, en el espacio que lleva a Verónica Irízar como precandidata a intendenta.

La noticia se conoce a días del cierre de listas en Santa Fe, donde los distintos espacios definen a sus precandidatos para las internas abiertas y simultáneas.

Fue la propia intendenta Mónica Fein la que esta mañana confirmó la sorpresiva incorporación de Rueda: "Es un gusto que una persona que viene de otro lugar, del periodismo, se sume a construir una ciudad mejor", dijo en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.





La intendenta destacó que "el Frente Progresista tiene muy buenos candidatos y candidatas y por supuesto esperamos seguir gobernando la ciudad".

En ese momento Rueda publicó en su cuenta de Facebook un texto en el que explicaba su decisión: "Quiero ayudar. Y pegué el salto. Pocas cosas me costaron más en la vida que tomar la decisión de dejar un proyecto a mitad de camino, dejar mi profesión y subirme a este desafío. Provocador, distinto. Decidir salir de mi zona de confort y exponerme a lo que vendrá".

Y luego en entrevistas periodísticas reveló detalles de la definición: "Estoy muy enojada con lo que está pasando a nivel nacional, me parecía que ya había que hacer otra cosa, desde el periodismo como que no alcanzaba, ya que uno es ecuánime pero también uno es subjetivo, tenía ganas de hacer algo más", dijo a La Ocho.

La conductora de "Rosario de tarde" contó que estaba a punto de volver a las mañanas de Telefe Rosario. "Estaba a punto de lanzarse, teníamos todo listo, me entusiasmaba mucho que me vuelvan a dar ese horario, pero el viernes llegó la convocatoria de Fein con quién ya había hablado en enero y mi vida fue un torbellino, pero decidí que este era el momento".

"Nos reunimos a las tres de la tarde, me hicieron la propuesta formal, después me reuní con mi socio que me dijo 'Susana hacemos lo que vos quieras, vos sos un animal político, y eso es lo que querés' y hablé con mis hijos que me apoyaron", siguió.

"Me estoy despidiendo de la periodista, creo que para siempre, es un momento desgarrador para mi, estoy saliendo de mi zona de confort para hacer lo que siento, lo que quiero hacer, la gente del Frente Progresista me va a ayudar, creo que hay que darle un soplo de energía a la política, caminar los barrios y ayudar a la gente", cerró.