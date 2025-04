Primera C: Argentino quiere acentuar su levantada ante Juventud Unida

Argentino se presenta en la cancha de San Miguel (Los Polvorines) ante Juventud Unida, este viernes a partir de las 15.30, en busca de acentuar su levantada por la 7ª fecha del torneo Apertura en la Primera C. Y de seguir en zona de reducido, mientras ve de cerca la cima de la Zona B.

Para el encuentro en la cancha de San Miguel, el entrenador salaíto dispondría de la base del once que utilizó ante los gallegos. Volvería a darle la confianza al joven delantero Espíndola , quien venía jugando en reserva y en su primer partido en primera de AFA, no solo marcó el gol del triunfo sino fue lo más destacado del Albo.

albo101.jpg El Albo por otra victoria. El equipo de Daniel Fagiani que derrotó a Centro Español visita a Juventud Unida en los Polvorines.

Milton Espíndola, debut y gol

“Estoy feliz porque en mi debut pude anotar el primer tanto en primera. Lo busqué desde el primer minuto, tuve dos situaciones y no se dio. Pero en la tercera chance logré marcar en el final de la etapa y salí a abrazarme con todos mis compañeros. Fue un momento único que quedará en mis mejores recuerdos”, confió Milton Espíndola, autor del tanto del triunfo ante Centro Español.

El joven delantero llegó en la temporada 2024 y es parte del plantel de reserva del Salaíto. “En la temporada 2024, un técnico me convocó para probarme y gracias a Dios quedé en el grupo. Y en la semana el técnico Fagiani me convocó, pero no esperaba arrancar de titular".

"Recién me enteré en el día del partido. Estoy feliz por el gol, por el plantel y por Argentino. Voy aprovechar al máximo las oportunidades que me dé Fagiani ”, cerró Espíndola.

Las probables formaciones de Juventud Unida y Argentino

Juventud Unida: Marcos Jara; Franco Cardozo, Esteban Fernández, Claudio Verino, Maximiliano Paredes; Juan Daniel Pereyra, Franco Quiroz, Alvarez Morinigo, Diego Cardozo; Braian Maidana y Julio Barrionuevo. DT: Jonathan Rodríguez.

Argentino: Gastón Fernández; Bruno Cabrera, Lucas Zapata, Alexis Schmidt y Thiago Bartalini; Theo Guiñazú, Alejo Fernández,Diego Aguirre y Gonzalo Atardo; Nelson Ávalos y Milton Espíndola. DT: Daniel Fagiani.

Hora y TV: 15.30- Salaíto TV (Youtube)

Cancha: Malvinas Argentinas (San Miguel)

Arbitro: Iván Castelu Coca