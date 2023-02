Polémico respaldo del padre de Candia a su hijo: "Andate de Central, no te merecen"

Ruben Candia, el padre del jugador, no anduvo con vueltas. Respondió a través de su perfil de la red social Twitter. "No voy a generalizar, pero es increíble que haya tantos... mala leches que se alegren por una desgracia ajena. Ojalá te vayas pronto de ahí. Dios quiera. No te merecen hijo. Te Amo", fue el duro descargo que hizo.

https://twitter.com/rubcanmar/status/1627411507821543433 No voy a generalizar, pero es increíble que haya tantos chupa vergas mala leches que se alegren x una desgracia ajena. Ojalá te vayas pronto de ahí. Dios quiera. No te merecen hijo. Te Amo — Ruben Candia (@rubcanmar) February 19, 2023

El posteo tuvo una gran cantidad de reacciones. Algunos lo apoyaron y le dijeron que vuelva a Huracán, donde jugó 43 partidos e hizo 8 goles. Otros expresaron que los insultos son moneda corriente y que no debe prestarles atención, pero también estuvieron los que le devolvieron las gentilezas.

"Es feo, pero los insultos son parte de ser futbolista y no se salva ni Messi de eso. Los hinchas tampoco deben aplaudirle a todos los jugadores todo el tiempo. Rezo por su hijo y sepa usted que Miguel entiende mejor que todos nosotros sus decisiones. Y la mayoría sabemos eso", comentó el usuario @PupiMaradoniano.

"Espero que el Polaco esté bien y que tenga una pronta recuperación. Ahora creo que usted le busca enemigos a su hijo. El DT decide y es el que los ve todos los días. El hincha siempre va a hablar, para bien o para mal, es parte de la profesión que eligió su hijo", escribió @NiccooDM.

"Señor Candia, yo soy uno de los que no quiere a su hijo, pero no le deseo para nada que se lesione. A mí no me gusta su juego, aunque también es cierto que juega con otro 10 troncos al lado. Sepa entender también que a esta red la ven muchos chicos que no saben de fútbol", le respondió @rubcanmar.

Por su parte, @gerchitar posteó: "No sé que habrás leído, pero boludos hay en todos lados. Fuerza demonio! Recupérate rápido, Central te necesita!".

Esta no es la primera vez que el padre del atacante uruguayo se descarga a través de su perfil de Twitter. Hace una semana hizo un posteo contra quienes criticaban a su hijo Jhonatan por su rendimiento. "Que burro que sos, sos horrible, dedícate a otra cosa, sos raro, etc. Algunas de las pelotudeces que hay que leer... «Boludos y hormigas hay x todos lados», dijo El 10GO. Que generoso que sos Twitter", posteó el 13 de febrero.