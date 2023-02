Miguel Russo: "Soy el primero que asume la responsabilidad de todo"

Miguel Angel Russo fue la voz cantante del Central que viene de ser cacheteado por el líder Lanús. “No soy de esos que se quedan en que tuvimos un día malo” , tiró el entrenador canalla en una rueda de prensa en la que insistió en reiteradas ocasiones sobre la “falta de volumen de juego” que evidenció el equipo en el sur bonaerense. “Soy el primero que asume la responsabilidad de todo” , abundó el DT. Habló de que habrá cambios aunque no especificó cuántos y dejó la duda sobre si mantendrá en el equipo a Gaspar Servio o si le dará una chance a Jorge Broun. “Es una decisión exclusivamente mía y nada para decir hoy”.

Respecto a qué punto considera que el equipo retrocedió en relación a las primeras tres fechas el DT dijo: “No tuvimos volumen de juego y cometimos muchos errores en los pases y está claro que sin la pelota no se puede jugar. Es muy difícil correr siempre detrás del balón. Nos costó mucho porque si no tenés previsión en el juego todo es más difícil ”.

Uno de los errores claros que hubo en el último partido fue en el arco, con Servio como protagonista. “ Cuando hablo de los problemas del equipo hablo en general, no separo el arco con el resto . Hablamos de lo que nos pasa, por qué nos pasa y buscamos salir de este tipo de situaciones". Y ante la consulta concreta sobre si iba a respaldar a Servio o le iba a dar una chance a Broun apuntó: “Es una decisión exclusivamente mía y nada al respecto para decir hoy. Normalmente este tipo de cosas las charlo y después tomo una decisión ”.

Uno de los cambios obligados que deberá hacer Russo es por la baja de Candia (lesionado). En ese aspecto advirtió que “veremos si buscamos más juego o directamente con otro punta más. Estoy evaluando qué es lo mejor para el equipo y ver de qué manera logramos más volumen de juego, que es la idea”.

“Las imágenes son las que te hacen ver la realidad, no los números. Ya pasamos por etapas de esta índole y es preocupante porque veníamos en un nivel en el que no estábamos acostumbrados, pero en este análisis parto de lo que hicimos en Chile. Era obvio que en algún momento nos podía pasar, pero es fútbol. Ojo, no soy de esos que se quedan con que tuvimos un día malo. Para mí hay que buscar y profundizar más, pero siempre dentro del juego”, agregó.

practica de Rosario Central01.jpeg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Russo inicio el torneo jugando de una forma y después cambió y en ese sentido también reflexionó sobre lo que vendrá ante Godoy Cruz. “A muchos les gustan los numeritos, pero el cambio de sistema te lo dan las características de los jugadores. Si lo que buscamos es más volumen de juego por ahí apostamos a otra cosa, pero Central tiene otra manera de jugar. Igual, esto es ver el día a día, a los jugadores ya los conozco, hablamos mucho y lo bueno es que todo esto les dolió. Acá el primero que asume la responsabilidad soy yo”, apuntó.

Ante Lanús fue el debut de Jaminton Campaz, de quien Russo que “se acomoda de varias formas”, aunque fue claro cuando mencionó que “no podemos pretender que todo lo haga él. Tiene que tener buenos socios, buena compañía porque si no morimos en el intento. El volumen de juego no lo da un solo jugador. Recién está en la segunda semana de entrenamiento con nosotros, pero lo vemos bien”.

Más allá de las decisiones que tome Russo en relación al equipo y la forma de jugar, habló de que Godoy Cruz “es duro, como todos en el fútbol argentino, por eso somos conscientes de que vamos a afrontar un partido trabajado, luchado”.

Si hubo algo en lo que Russo hizo hincapié fue en la falta de volumen de juego, de allí la consulta sobre si le alcanzaba que el equipo recupere el nivel de las primeras tres fechas o si espera que pueda superarlo. “El salto de calidad lo buscamos siempre, pero tampoco es poner una fecha porque somos los últimos que arrancamos, con jugadores que se sumaron en el final. Tuvimos un buen arranque y después contra Tigre tuvimos rebeldía y eso es bueno, pero no todo lo conseguís de la noche a la mañana. Sé que podemos dar más y le buscamos la forma, pero tampoco es que nada sirve, todo está mal y cosas por el estilo”, sentenció.

practica de Rosario Central02.jpeg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

“A varios jugadores uno le va anticipando algunas cosas, pero en esto siempre vas a tener una lucha permanente por superarte, más en un club como Central en el que todo el mundo opina y está bien porque Central es un club así. A nosotros nos toca encontrar el camino y que el jugador entienda cómo es esto”, dijo Russo respecto a la relación de algunos futbolistas con los hinchas, teniendo en cuenta que el equipo volverá a jugar de local.

No todos tienen la posibilidad de jugar fecha tras fecha y por eso la consulta sobre si aquellos que vienen jugando poco está a la altura del resto. El DT dijo: “Es lo que más te cuesta porque tenemos jugadores que estuvieron inactivos muchos meses, pero semana tras semana se van poniendo mejor. Tratamos de recuperarlos y ponernos de la mejor manera posible, pero hay que llevarlos de menor a mayor. Lo importante es que están bien y que trabajan todos los días. No creo que tardemos mucho tiempo en ponerlos al nivel que pretendemos. Pasa que el fútbol argentino es muy exigente en lo que tiene que ver con el ritmo futbolístico y físicamente no podés dar ventaja”.