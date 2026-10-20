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La lucha de Newell's en la Zona A del Clausura: los partidos que definirán la clasificación

El equipo de Frank Kudelka pelea por meterse en los octavos de final del torneo, pero tendrá tres duelos claves para buscar cumplir el objetivo

20 de octubre 2026 · 16:56hs
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Newells se ubica en el 6º puesto de su grupo y pelea por la clasificación a los playoffs del Clausura

LA CAPITAL

Newell's se ubica en el 6º puesto de su grupo y pelea por la clasificación a los playoffs del Clausura

El objetivo de Newell's es clasificar a los playoffs del torneo Clausura, una cuenta pendiente que buscará saldar en las últimas tres fechas antes del cierre de la fase regular. La victoria rojinegra por 2 a 1 ante Central Córdoba acomodó los tantos, pero deberá afrontar una final ante San Lorenzo la próxima semana.

El Ciclón es uno de los rivales directos de la Lepra en la pelea por meterse en los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato, por lo que el duelo del sábado en el Nuevo Gasómetro será fundamental para ambos.

Por otro lado, varios equipos se mantienen en la lucha y también tendrán la atención de los leprosos durante el fin de semana, como Lanús, Gimnasia de Mendoza e Independiente, mientras que Unión y Estudiantes se jugarán las últimas fichas.

La Lepra venció a Central Córdoba y se acomodó en la Zona A del Clausura.

La Lepra venció a Central Córdoba y se acomodó en la Zona A del Clausura.

A falta de tres fechas para el final de la fase regular, Newell's se acomodó en el 6º puesto de la Zona A y le sacó tres puntos de ventaja a San Lorenzo que se ubica 9º, afuera de la clasificación. Luego, el Rojinegro tendrá otros dos partidos importantes para sellar su boleto a la siguiente instancia.

Qué partidos de la Zona A definirán la clasificación de Newell's

1º | Instituto: 29 puntos (+10 de diferencia de gol).

  • Fecha 14 | Intituto vs. Riestra
  • Fecha 15 | Estudiantes vs. Instituto
  • Fecha 16 | Instituto vs. Newell's

2º | Boca: 24 puntos (+7).

  • Fecha 14 | Independiente vs. Boca
  • Fecha 15 | Boca vs. River
  • Fecha 16 | Boca vs. Defensa y Justicia

3º | Defensa y Justicia: 24 puntos (+6).

  • Fecha 14 | Talleres vs. Defensa y Justicia
  • Fecha 15 | Defensa y Justicia vs. Independiente
  • Fecha 16 | Boca vs. Defensa y Justicia

4º | Vélez: 24 puntos (+5).

  • Fecha 14 | Central Córdoba vs. Vélez
  • Fecha 15 | Vélez vs. San Lorenzo
  • Fecha 16 | Unión vs. Vélez

5º | Lanús: 23 puntos (+7).

  • Fecha 14 | Banfield vs. Lanús
  • Fecha 15 | Lanús vs. Gimnasia de Mendoza
  • Fecha 16 | Central Córdoba vs. Lanús

6º | Newell's: 20 puntos (+3).

  • Fecha 14 | San Lorenzo vs. Newell's
  • Fecha 15 | Newell's vs. Unión
  • Fecha 16 | Instituto vs. Newell's
El Newell's de Kuldeka tendrá tres partidos importantes en el cierre del Clausura.

El Newell's de Kuldeka tendrá tres partidos importantes en el cierre del Clausura.

>> Leer más: La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

7º | Gimnasia de Mendoza: 20 puntos (+2).

  • Fecha 14 | Gimnasia de Mendoza vs. Platense
  • Fecha 15 | Lanús vs. Gimnasia de Mendoza
  • Fecha 16 | Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

8º | Independiente: 19 puntos (-1).

  • Fecha 14 | Independiente vs. Boca
  • Fecha 15 | Defensa y Justicia vs. Independiente
  • Fecha 16 | Independiente vs. Riestra

9º | San Lorenzo: 17 puntos (-5).

  • Fecha 14 | San Lorenzo vs. Newell's
  • Fecha 15 | Vélez vs. San Lorenzo
  • Fecha 16 | San Lorenzo vs. Platense

10º | Estudiantes: 14 puntos (+1).

  • Fecha 14 | Unión vs. Estudiantes
  • Fecha 15 | Estudiantes vs. Instituto
  • Fecha 16 | Talleres vs. Estudiantes

11º | Unión: 14 puntos (-4).

  • Fecha 14 | Unión vs. Estudiantes
  • Fecha 15 | Newell's vs. Unión
  • Fecha 16 | Unión vs. Vélez

Cómo se desempata en caso de igualdad de puntos

El artículo 16 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles son los métodos de desempate en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla de cada zona del torneo Clausura.

>> Leer más: El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas principales de la victoria

Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se resolverá "en favor del equipo que registre mayor diferencia de goles". En caso de que subsista la igualdad, se impondrá "el equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor".

A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se tomará en cuenta el resultado del partido (o los partidos si son más de dos equipos) entre los conjuntos igualados. Después del desempate olímpico, los últimos métodos de desempate serán la tabla general de Fair Play y, de persistir la igualdad, un sorteo del Comité Ejecutivo como última instancia.

Estos puntos marcan que, tal como se encuentra la tabla por el momento, Newell's cuenta con una ventaja favorable ante sus rivales más directos, ya que a todos los supera en diferencia de goles.

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