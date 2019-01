Héctor Bidoglio: "La idea de juego no se negocia"

La presentación leprosa fue de alto voltaje. No del toda redonda porque al final el juego frente a Boca terminó igualado, pero la imagen generó sonrisas internas y externas. Uno de los más emocionados es Héctor Bidoglio, quien hizo su debut ya como entrenador designado oficialmente y superó el examen con loas por el fútbol que desplegó este Newell's versión 2019. "La idea de juego no se negocia", le afirmó a Ovación ayer a la mañana después del descanso y de haber analizado una y otra vez lo que dejó la difícil contienda ante un xeneize que decepcionó en gran parte del duelo, pero que se llevó un empate por la categoría de algunas individualidades y el recambio que ostenta. "Lo que más me gustó fue la valentía que tuvieron los jugadores para intentar jugar siempre y pararse en campo rival. Ahora a todo esto hay que sostenerlo", agregó el DT.

Toda la adrenalina acumulada en la previa por el DT costó bajar, por eso "cuando llegué a mi casa no me podía dormir y me puse a revisar el partido de nuevo", contó Bidoglio ya más relajado después de tanta espera y comenzando a rodar en el reinicio de la Superliga.

Cuando revisaste el partido, ¿encontraste algo que modificarías?

Siempre hay cosas para corregir, pero son algunas que se vienen trabajando y cada vez salen mejor. Después está la calidad del rival porque el gol que hace Boca viene de una situación de desborde que la trabajamos mucho. Zárate engancha bien, levanta la cabeza, mira bien y le marcan el pase. Son cosas que hay que trabajar. La actitud me gustó mucho, fuimos agresivos, dinámicos y recuperamos la pelota rápido. Vi cosas muy positivas en el equipo. Observé a los jugadores convencidos de lo que queremos y estaban liberados. Cuando tienen que jugar lo hacen o a la hora de encarar toman buenas decisiones.

Fue un examen duro en tu presentación como entrenador oficial y quedó una buena impresión de la mirada externa. Porque se hizo foco también en tu figura.

Creo que quedó una buena impresión. Sabía que iba a ser una prueba difícil porque es un rival con figuras, pero me ayudaron mucho los jugadores. En estos encuentros dependés mucho de ellos. Estoy contento y sabiendo que esto hay que sostenerlo porque recién empieza. Sabíamos que el arranque iba a ser complejo, pero demostramos que somos competitivos y que vamos a estar a la altura.

¿Qué es lo que más te gustó del equipo?

La valentía que tuvieron los jugadores para intentar jugar siempre, para pararse en campo rival, recuperar la pelota en su terreno, ante un conjunto que maneja muy bien los ataques directos, los contragolpes y que tiene gente rápida. Me gustó esa valentía para plasmar la idea dentro de la cancha.

Boca es un equipo de millones de dólares contra un Newell's con jugadores de calidad pero quizás de menor cotización.

Tenemos futbolistas que hoy valen mucho más de lo que el mercado los tasa. Se están mostrando y en cualquier momento el mercado internacional se dará cuenta del nivel que hay, pero obviamente que Boca tiene dos o tres planteles juntos y llenos de jerarquía. Pero estamos bien. Más allá del rendimiento individual digo que en el fútbol lo que te saca adelante es el rendimiento colectivo. Cuando un equipo funciona y está bien te saca adelante. A veces tenés once buenos futbolistas y el equipo no juega a nada y te cuesta. Estuve tranquilo a la hora de elegirlos, sabía que tenía el once y cada uno entiende qué rol debe cumplir. Eso para mí termina siendo lo más importante.

Por ahí se hablaba de una tardanza en los cambios y seguramente hay una explicación porque no se sabe bien lo que sucede internamente.

En el entretiempo había un jugador que estaba mal del isquiotibial y a todo esto ya habíamos hecho un cambio (Fydriszewski). Y después se dio que Rivero se acalambró, Figueroa tenía un dolor en el sóleo, Nadalín cayó en una jugada e iba a ser difícil que siguiera porque ya venía de una dolencia en el aductor. A esto hay que agregarle al cansancio de los jugadores, por eso no había que apurarse en los cambios más allá de que sabíamos que necesitábamos oxígeno. A veces hacés una o dos variantes, te quedás sin y si se te lesiona uno te quedás en desventaja y con Boca es riesgoso. Lo fuimos llevando de a poco tratando de esperar hasta donde se pudo. Fue un cotejo dinámico, con un Boca que ataca bien y nosotros también lo hacíamos. Te desgasta en lo físico y psicológico.

Hubo mucho enojo y cuestionamiento al arbitraje de Merlos, que sin dudas no tuvo una buena noche y en las divididas falló a favor de Boca. Más allá de que no quieren hablar mucho del tema, ¿cuál es tu impresión?

No me gusta hablar de los árbitros, pero en general hubo algunas situaciones que no nos dejaron conformes. Pero son errores que cualquiera puede cometer.

Hubo otras jugadas que terminaron en golazos de Formica y Leal que fueron anuladas, pero más allá de eso seguramente te generaron alegría por la manera en que llegaron a definir.

Viendo las repeticiones uno observa que fueron en posición adelantada. Uno no quiere que te regalen nada, pero espero que alguna vez se equivoquen a nuestro favor, ja. Lo que me pone contento es el juego colectivo, la creatividad que tienen los jugadores también.

Ya te metiste en el run-run de los técnicos de primera y ahora ya no volverás a las inferiores. Se viene Unión y después nada menos que el clásico, un partido que te puede elevar a la máxima potencia. Eso supongo que lo tenés más que claro.

Sí, lo tengo en claro. Soy de la ciudad y sé lo que importa el clásico. Quiero ir de a poco porque primero está Unión, que sabe a lo que juega y será duro en su cancha. No podemos dejar de pensar en eso, hacer un buen encuentro y llegar de la mejor manera al choque con Central. Más aún jugando de local. La gente está comprometida con el equipo, reconoce el esfuerzo, el sacrificio y el fútbol que tienen los jugadores. Y jugar en casa será un extra muy grande.

Maxi contagia el resto, más allá de lo que aporta como jugador

Demostró que está intacto y que es un jugador completo porque aparte del talento también tuvo mucho sacrificio. Y contagió a los pibes.

Lo fácil no es llegar sino mantenerse. Y ahora debés conservar este nivel de juego, algo que no será sencillo

Trataremos de sostener esta intensidad, el buen juego que tuvimos y hay que mejorarlo porque realmente más allá de que jugamos bien no pudimos ganar. Los partidos hay que disfrutarlos, pero también hay que aprender a sufrirlos.

Lo que está claro para vos es que la idea de juego no se negocia.

No, la idea no se negocia porque los jugadores están convencidos y tampoco se puede trabajar una semana de una manera y la siguiente de otra. Siempre hay que hacerla transmitiendo la misma idea, obviamente modificando algunas cosas de acuerdo al rival. Pero no la idea.





Cambio de horario



La Superliga informó ayer que el partido que disputará Ñuls el domingo, en Santa Fe, ante Unión se jugará a las 17.10 en lugar de las 19.20 como estaba previsto.