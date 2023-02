Examen recuperatorio: Central se quiere levantar ante Godoy Cruz en Arroyito

Barajar y dar de nuevo. No hay demasiado tiempo para lamentarse. Sí para reflexionar, que es lo que seguramente hizo esta semana Miguel Ángel Russo junto al plantel, después de la dura goleada que le sacudió el barco la fecha pasada. Pero el fútbol da revancha rápido y hoy Central la tendrá este viernes en casa ante Godoy Cruz, a las 21 (ESPN Premium), en busca no sólo de los tres puntos sino también de un volumen de juego superior.

Lo dicho. Central sacó 7 puntos sobre 12, una cifra más que aceptable teniendo en cuenta que lo exhibido no fue para tirar manteca al techo. Pero cualquier arma es válida en pos de conseguir una victoria. La del canalla fue aprovechar momentos, la pelota parada y entregar una versión desde lo actitudinal que no ameritó ningún reproche. Los de Russo dejaron todo en las tres primeras fechas. “La actitud no se negocia”, ha dicho más de una vez el DT. A veces alcanza, otras no.