El arquero de Curazao se quedó con la "10" de Messi: "No me la voy a sacar ni para dormir"

La camiseta de la Pulga es pretendida por todos: hinchas, compañeros y también por los rivales. Y no es sencillo complacer porque todos quieren la Diez, pero uno solo puede lograr el cometido. La derrota de Curazao por goleada no incidió para que algunos jugadores se lanzaran en busca del trofeo. Y fue precisamente el arquero, el que debió ir siete veces a buscar la pelota al fondo del arco, el que se quedó con el premio mayor.

"No se necesita título", escribió Eloy Room en su cuenta de Instagram en la publicación de la foto abrazado a Lionel Messi y al cumplir el sueño de no solo conocer al mejor jugador del mundo, sino llevarse la camiseta.

"Después del partido me dijo que había tenido algunas buenas atajadas. No me voy a sacar la camiseta ni para dormir". sostuvo el arquero nacido hace 34 años en Nijmegen (Países Bajos) emocionado en diálogo con TyC Sports.