Central presentó a Alan Rodríguez

El guaraní sostuvo que " llegué a un grupo muy lindo . Me recibió de la mejor manera y me hicieron sentir muy cómodo desde el primer momento!". Luego afirmó que jugar ante Argentinos Juniors, que será este viernes desde las 19.15, "dependerá de lo que diga el profe (Miguel Russo)".

Coyote proviene de Cerro Porteño y se sumó a Central, que invirtió 750 mil dólares por el cincuenta por ciento de los derechos del juvenil y prometedor futbolista. Como dato extra hay que destacar que el entrenador canalla lo conoce muy bien porque lo dirigió cuando estuvo al mando del Ciclón.

"Me siento muy feliz. Encontré un grupo humano muy bueno. El club y el predio son muy lindos. El cuerpo técnico es muy bueno también. Espero que esta temporada nos vaya muy bien. Vamos a trabajar para eso", enfatizó el futbolista.

Alan Rodríguez afirmó además que "Pachi Carrizo me comentó del club. Me dijo que era hermoso jugar acá, que la ciudad me iba a gustar y me sentiría muy cómodo". Luego remarcó que "el club y la ciudad es una locura".

"Realmente me siento cómodo en los tres puesto (lateral, extremo e interno por la izquierda) porque jugué en todos y mucho tiempo. El profe (Russo) sabe que puede contar conmigo tranquilamente", añadió. "Mi fuerte es la parte ofensiva pero estoy trabajando la defensiva", abundó.

El flamante refuerzo de Central también comentó que "tengo una expectativa muy alta. Estoy ansioso con que llegue el viernes. Quiero entrar a la cancha y ver el estadio lleno. Estamos trabajando para que los tres puntos queden en Rosario", concluyó.