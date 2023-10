Atlético del Rosario caminó por la cornisa pero se salvó del descenso

De todos los equipos involucrados en un posible descenso a la Primera A del torneo de la Urba , Atlético del Rosario era el que estaba en la posición más holgada. Sin embargo, miró de reojo el abismo. En la última fecha de la fase regular cayó en el pasaje Gould ante San Luis 12-16 y quedó en la cornisa, en la décima posición del Top 12 con 39 puntos. El que jugará en la categoría inmediata inferior en la temporada 2024, acompañando a Pucará, es La Plata, que venció a Alumni en Manuel Gonnet 19-17 pero no le alcanzó para lograr la permanencia. Con 37 puntos en su haber, lo alcanzó el fantasma del descenso y nuevamente volverá a la división inferior.

A Plaza lo benefició el hecho de sumar un punto bonus pero terminar a menos de siete puntos de San Luis, mientras que La Plata no pudo hacerlo en su victoria sobre Alumni al no poder marcar cuatro tries. Eso le valió permanecer en primera, ya que en los partidos entre sí ganaron uno cada uno con mejor diferencia para los bonaerenses, que además terminaron con mejor diferencia de tantos.