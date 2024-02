Tras la balacera, la UNR gestiona la implementación de un "corredor seguro" en La Siberia

Al respecto, el rector aseguró que en el caso de la Ciudad Universitaria hay un compromiso de garantizar mayor presencia de personal policial en el ingreso al predio pero también en sus inmediaciones, que es donde se producen la mayoría de las situaciones. " Una especie de corredor seguro vinculando calles Cerrito, Berutti y Riobamba, que son las más transitadas por nuestra comunidad, con particular atención al ingreso del predio, donde a las cámaras ya en funcionamiento se evaluará sumar algunas adicionales para tener mejor cobertura ", anticipó.

Además, Bartolacci explicó: "Como dimensión complementaria, consolidando las acciones que estamos desarrollando desde la Universidad, esperamos terminar durante marzo la obra Parada Segura, para la cual en su etapa final contamos este año con acompañamiento de la Municipalidad de Rosario". Se trata de una inversión de alrededor de 80 millones de pesos que permitirá que los colectivos ingresen al predio, que trabajadores y estudiantes puedan subir y bajar en mejores condiciones de cuidado, con un espacio diseñado para eso, mejor iluminación, presencia de personal y cámaras.

"Adicionalmente, estamos haciendo obras en todo el cerco perimetral del predio, resignificándo algunas zonas más complejas. Vamos a sumar sistema de videovigilancia en los edificios donde aún no pudimos hacerlo, tanto en La Siberia como en el resto de las facultades y escuelas, e incorporar más luminaria led, sobre todo en algunos lugares estratégicos que aún no tienen", concluyó.

Una preocupación constante

Los problemas de seguridad en las inmediaciones de edificios de la UNR no son novedad. La UNR viene llevando adelante una serie de acciones y medidas para sumar, desde su competencia. "Particularmente, en el caso de La Siberia, hemos reclamado sistemáticamente a las autoridades provinciales mayor presencia policial en el ingreso y las inmediaciones del predio, sobre todo en horarios en los que detectamos mayor cantidad de situaciones. En los últimos años, más allá de haber realizado gestiones periódicas, nos costó encontrar respuestas", señaló Bartolacci.

En ese sentido, recordó que luego de la pandemia estuvieron "meses intentando gestionar presencia policial en el ingreso al predio para custodiar también situaciones que pudieran generarse en la parada de colectivos de Riobamba y Berutti", y que al no encontrar respuestas, desde febrero de 2023 y hasta fin de año la UNR contrató con presupuesto propio un servicio adicional para poder tener al menos presencia policial en el ingreso.

comedor universitario.jpg

El comedor universitario atacado este domingo, que se encuentra a metros de la Ciudad Universitaria, no contaba con antecedentes de este tipo y sus encargados aseguraron desconocer las causas de este ataque. Si bien el papel hallado en el lugar se encontraba completamente mojado y no pudo ser sometido a pericias para intentar obtener rastros, se reveló que la amenaza no estaba relacionada a cuestiones penitenciarias, sino que se trataba de un reclamo alimentario que advertía de otros futuros ataques.

Para transmitirle tranquilidad a la comunidad de estudiantes y trabajadores de la zona, el rector aclaró este lunes por la mañana que el comedor siguió funcionando normalmente y que no se modificarán las actividades.