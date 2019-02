En el acto de conmemoración por el 207º aniversario de la creación de la Bandera, la intendenta Mónica Fein anunció que dio de baja el convenio firmado con el gobierno nacional para la reparación del Monumento y aseguró que el municipio se hará cargo del 50 por ciento que resta para terminarla.

Fein solicitó al gobierno nacional que termine las tareas básicas de impermeabilización y cambio de algunas placas que están realizando, y entreguen la obra para que la Municipalidad la finalice. Desde la Intendencia calculan que a fines de mayo o principios de junio la empresa que está llevando adelante las reparaciones podría entregar el final de obra, y recién entonces se presentaría la licitación para concluirlas.

La remodelación y puesta en valor del Monumento comenzaron hace dos años, y a este ritmo podría durar otros dos años más. Por eso la intendenta decidió terminar con el convenio firmado con la Nación y asumir estos trabajos.

"Los argentinos no nos merecemos que este Monumento Nacional no tenga la valoración que corresponde. Y no se pudo llegar a ese objetivo después de más de 10 viajes a Buenos Aires en busca de una respuesta", manifestó la mandataria.

"Nosotros licitaremos las obras que faltan, el acondicionamiento que corresponde, la Sala de las Provincias y vamos terminar de poner en valor el Monumento Nacional a la Bandera, que es de todos los argentinos, que está bajo nuestra custodia y es nuestro lugar común, y es un símbolo de la ciudad", aseguró sin medias tintas la jefa comunal.

Lo que falta

El municipio se hará cargo de la remodelación de la Sala de las Provincias, la colocación de aire acondicionado y todas las tareas de restauración que faltan para terminar las tareas que inició el gobierno nacional.

Para ello llamará a licitación a las empresas que puedan llevarlo a cabo.

Según datos del Municipio, la obra se había presupuestado en 146 millones de pesos, que luego se redujeron a 86 millones porque Nación no podía derivar más fondos. "Se hicieron dos propuestas: cerrar esta etapa o dilatarla en el tiempo. Y finalmente la intendenta resolvió finalizar el contrato y avanzar con las obras con fondos locales", señalaron fuentes oficiales.

Los trabajos sobre el Monumento incluían la reparación de viejas filtraciones, el refuerzo de placas de mármol travertino, impermeabilizaciones, limpieza exterior y refacciones sobre la estabilidad estructural.

Según un informe que presentó la edila Renata Ghilotti en el Concejo Municipal, esta es "la sexta refacción que se lleva a cabo en los 61 años del Monumento. La primera ocurrió en 1969, luego en 1977, 1982, 1987 y la última hace 21 años en 1997".

El acuerdo de remodelación fue firmado en junio de 2016 por la intendenta de Rosario y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En su momento, el gobierno nacional se comprometió a aportar el 70 por ciento de los fondos y el municipio se haría cargo del resto. En aquel momento aseguraron que los trabajos se extenderían por 18 meses, un plazo que evidentemente no se cumplió. Ahora el municipio se hará cargo.