En el primer día de las fotomultas, los rosarinos circularon más despacio

Esa es la percepción que se llevaron los responsables del área de Movilidad del municipio, ya que aún no hay datos estadísticos

El primer día del sistema de fotomultas fue seguido muy de cerca por las autoridades municipales, que de hecho brindaron detalles y datos a la comunidad desde uno de los tótems disuasorios de velocidad excesiva, montado en la costa central.

Por la tarde, la secretaria de Movilidad del Ejecutivo, Nerina Manganelli, brindó a La Capital una primera mirada, tras aclarar que aún no existen datos estadísticos, ni oficiales.

“Estuvimos viendo en la recorrida por la ciudad que hicimos en auto una percepción de ordenamiento, de baja de velocidad de las personas y la precaución que han tenido al transitar el espacio público y las calles. Estuvimos viendo con los coordinadores territoriales y con los inspectores esta situación, y tuvieron la misma apreciación”, comentó Manganelli.

Otro de los puntos que se resaltan son los esquemas y montos de las multas a consecuencia de una infracción captada por el sistema remoto de las videocámaras. Las mismas se agrupan en tres grandes categorías.

Por ejemplo, estacionar en una rampa de discapacitados, bloquear carriles del transporte, no respetar la senda peatonal, estacionar en lugar prohibido y según el nuevo Código de Convivencia (un monto que se mide por Unidades Fijas, que cada una equivale a 145,60 pesos) oscilará entre 4.500 y 30 mil pesos.

Mientras que el giro prohibido, invadir carriles, circular por ciclovías, sin casco en una moto, no usar cinturón de seguridad, implicará una sanción entre 12 mil y 55 mil pesos.

Y más pecuniarias aún resultarán las multas por cruzar un semáforo en rojo o con exceso de velocidad: de 22 mil a 276 mil pesos.

El administrador general del Tribunal Municipal de Faltas, Gastón Laville, brindó algunas precisiones de todo el proceso de captación, procesamiento de imágenes, acreditación, notificación y descargo que permite el nuevo sistema.

En forma remota y automática las cámaras detectan una posible infracción. La misma, en un segundo paso, es analizada por operadores del sistema que deciden su validación como posible infracción. Luego, en un tercer paso, ingresa al Tribunal el material a los fines de notificar al infractor.

El trámite se hacer por correo electrónico y en papel. Y quienes opten por realizar un descargo marcando atenuantes o un pedido de anulación, lo podrán hacer online o de modo presencial ante el Tribunal.

En el caso de las faltas leves (quedan taxativamente excluidas el cruce de semáforo en rojo y el exceso de velocidad que supere un 50 por ciento la máxima permitida) se abre la opción del pago voluntario con una quita de la mitad del valor económico fijado en su juzgamiento. Se debe abonar dentro de los 30 días de notificada.

“Es una herramienta novedosa, e importante que atraviesa el sistema de videocontrol y que ayuda a la convivencia, con un montón de instrumentos. Se incorpora la digitalización, incluso del descargo, y en el caso que se quiera recurrir también”, remarcó Laville.

Como en el VAR

Un tema también novedoso es el proceso de validación de las imágenes. Una suerte de VAR como en el fútbol que ejercen los operadores para comprobar si la foto que se produjo en la videocámara presenta alguna situación excepcional, no se aprecia con nitidez la imagen o amerita alguna revisión.

Si es así, se puede anular como paso previo a que llegue al Tribunal de Faltas para su notificación.

Luego de varias pruebas, se estima que entre la infracción captada por el videocontrol y la notificación habrá un plazo de una semana a diez días.

También habrá un período de tiempo para que la persona opte por el pago voluntario, recurra la notificación ya sea online o presencial. Además, se emitirá la cédula en papel al domicilio.

“Es algo necesario para ordenar un espacio público donde se observa mucha desidia en el manejo de vehículos y en general el no apego a las normas. No estamos acostumbrados a ellas, pero ya estaban en el Código de Faltas. Además, en una ciudad que haya un sistema de detección cuando existe un problema complejo con el delito, contar con lectores de patentes de rodados no es un tema menor. Que se detecte una infracción al instante es algo imprescindible para una mejor convivencia. Luego se determinará si la falta es leve, es la primera vez, se pone en suspenso la sanción, hay un llamado de atención o se emite una multa. Pero el control ayudará a acomodar la ciudad a las normas”, destacó Laville.

Las apps como herramienta

Las fotomultas también dispararon el uso de aplicaciones que detectan la presencia de radares. Las mismas ya pueden bajarse en los celulares tanto en Android e IOS (para Iphone). Una es Waze, es colaborativa entre usuarios. Cuando el vehículo se acerca a un área con radar aparece una alerta a la izquierda de la pantalla, que desaparece en cuanto se sale de la zona. Si se supera el límite de velocidad, se verá una alerta en el mapa y una voz que avisa que se acerca a un radar.

RadarBot: permite usarla sin conexión y no solo advierte sobre la presencia de radares sino que indica los límites de velocidad. Sólo lanza avisos en el sentido de la marcha y descarta los que están en dirección contraria. Estas alertas saltarán si se conduce a una velocidad superior.

SocialDrive: es una ayuda entre conductores para poder estar informados . Al abrir la aplicación, el conductor debe dar su ubicación o trazar las zonas en las que quiere información sobre el tráfico o radares. Y Google Maps: se pueden ver y reportar radares. Si se quiere activar las alertas hay que hacerlo desde el modo de “Navegación”, ir a “Iniciar” una ruta se pueden ver los iconos de radares. Los fijos en naranja y los móviles en azul.