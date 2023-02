Los servicios basados en el conocimiento pisan cada vez más fuerte

Respecto de las importaciones, los SBC también son los más relevantes. Representaron 53% de las realizadas en el año 2021 y el 37% de los primeros nueve meses de 2022. El resto de los servicios, en orden de importancia son el transporte, los viajes, los de seguros y pensiones y los de mantenimiento y reparaciones.

“Todos los servicios fueron deficitarios durante 2021”, indicó el informe del CEI. En cambio, “en los primeros nueve meses de 2022, los SBC y los bienes y servicios del gobierno tuvieron un saldo superavitario”, detalló.

La buena performance se venía consolidando durante 2021, cuando las exportaciones de SBC ascendieron a u$s 6.890 millones, lo que representó el 73% del total exportado por servicios en el país. En ese momento también se posicionaron en el cuarto complejo exportador del país, pero detrás de los complejos sojero, maicero y automotriz.

El informe del CEI señala que este complejo “se destaca porque la Argentina presenta ventajas comparativas reveladas (VCR), es decir que es competitiva a nivel internacional”. De hecho, es el segundo exportador de estos servicios de América latina, después de Brasil.

Otro aspecto a tener en cuenta de este sector es que el 42% de sus exportaciones se destinan a Estados Unidos. “No obstante, este dato estaría sesgado por la ubicación geográfica de las casas matrices de gran parte de las filiales que exportan SBC desde nuestro país, aunque se trataría de una particularidad del registro de este tipo de servicios en la región”, indicó CEI.

La categoría de SBC es el componente más importante de las exportaciones de servicios de la Argentina. No obstante, debe tenerse en cuenta que “su elevada participación (73%) durante 2021 no solo refleja el crecimiento de estas exportaciones sino los niveles extraordinariamente bajos de otros servicios que aún no habían logrado recuperar los niveles prepandemia”. Tal es el caso de los “servicios de viajes”, que comprenden los bienes y servicios consumidos por no residentes, por ejemplo, por motivos de turismo, que se vieron muy afectados por la Covid 19 y sus restricciones a la circulación de personas y productos y pasaron de representar el 30% de las exportaciones de servicios durante 2019 al 4% en 2021, por lo que quedaron en tercer lugar en orden de importancia.

El segundo lugar lo ocuparon los “servicios de transporte”, que durante 2021 tuvieron una participación de 18% en las exportaciones. En esta categoría además del transporte de mercancías, se computa la otra parte importante de los gastos de turismo (además del registrado en “viajes”) que es el traslado de los pasajeros.

Las demás categorías de servicios, por orden de importancia para 2021 fueron: “bienes y servicios del gobierno”, cuya participación fue de 2%, “financieros” (2%), “servicios de mantenimiento y reparación” (1%), “servicios de seguros y pensiones” (0,4%) y de “construcción” (0,01%).

En los primeros nueve meses de 2022 se observó un crecimiento en todas las categorías de servicios exportados. En particular, se destacó la recuperación de los viajes, gracias a la reactivación del turismo internacional, que acumulan un crecimiento superior a 1.400%. También es relevante el crecimiento en servicios financieros (44,4%) y en transportes (35,3%), aunque aún no se hayan superado los valores prepandemia.

Argentina exporta SBC a 196 destinos y los primeros cinco representan el 54,3% del total. El primero es Estados Unidos que concentró el 34,1% del total exportado y le siguen Brasil(6,8%), Chile (4,7%), Reino Unido (4,6%) e Irlanda (4,2%).