Alertan por una ola de robos que afectan a barberías y peluquerías

Según apuntó, el precio de los elementos parte desde los $50 mil pesos y pueden llegar hasta un millón. Los secadores de pelo o las máquinas eléctricas con la que suelen utilizarse para hacer estos cortes "Fade", en todas sus variantes, también las tijeras. Luego se ofrecen en el mercado negro o, directamente, quienes roban estos elementos los ofrecen personalmente en otras peluquerías o barberías.

Ante los acontecimientos de las últimas semanas en lo que parece ser una nueva ola de robos a peluquerías y barberías, recomendamos como siempre extremar las medidas de seguridad en los salones, estar atentos y denunciar si tenemos conocimiento de venta de herramientas robadas. pic.twitter.com/09ObHutSA2 — ca.ti.s.p.a.r. (@catispar) April 10, 2024

"El peluquero o peluquera tiene lo mejor que puede comprar, así sea la tijera, máquina o secador más baratos del mercado, y con el robo lo arruinan", lamentó. Advirtió que "hay avisos en Marketplace o otras redes sociales donde se venden máquinas sin accesorios a un costo llamativo".

Barbería: un negocio rentable pero "engañoso"

Propio del auge que ganaron las barberías, muchos jóvenes optaron por subirse a esa moda y comenzar a generar ingresos por sus propios medios, tras aprender de manera autodidáctica o tras hacer capacitaciones.

El problema, según Sagasti, es que muchas veces se engaña con la promoción y "te hacen creer que en seis meses vas a poder cortar el pelo". Y es más complejo. "Por supuesto que no son todos los casos porque, de hecho, hay gente que sabe cortar el pelo, pero la mayoría carece de idoneidad y experiencia para llevar la profesión adelante", apuntó.

"Hay academias que te dan formación básica que demora un año, y después tenés que seguir perfeccionando por espacio de cuatro o cinco años y sumar «horas de vuelo»", sintetizó a la hora de describir la profesión.

No obstante, destacó que "hay pibes que buscan una rápida salida laboral y en todos los casos es preferible antes que salgan a delinquir o se pasen todo el día tirados en al calle, aunque no tienen las herramientas necesarias para llevar adelante un negocio de este tipo tal como cortar el pelo, administrarse y gestionar un comercio, y en muchos casos no se tomaron el tiempo necesario porque no lo tienen".