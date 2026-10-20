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La cosecha de maíz en Estados Unidos avanza al 33% y presiona los precios

El mercado internacional de granos enfrenta la presión de la cosecha norteamericana y los mayores stocks proyectados por el Usda, aunque las bajas reactivan la demanda. En Argentina, la siembra de maíz alcanza el 34,8% del área prevista, la soja todavía no despega

20 de octubre 2026 · 13:40hs
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La cosecha de EEUU y mayores stocks de USDA presionan precios de soja y maíz a la baja.

La cosecha de EEUU y mayores stocks de USDA presionan precios de soja y maíz a la baja.

La presión de la cosecha estadounidense y las mayores proyecciones de producción y stocks del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) mantienen en baja los precios internacionales de la soja y el maíz. Sin embargo, las cotizaciones más bajas comienzan a incentivar las compras, con señales de recuperación en las exportaciones de ambos cultivos. En el mercado local, el retroceso de los valores moderó el ritmo de comercialización, especialmente en maíz.

“Las bajas de precios empiezan a generar oportunidades para los compradores internacionales. En soja reaparecen las compras estatales chinas sobre Estados Unidos, mientras que en maíz las exportaciones semanales vuelven a superar las 1,1 millones de toneladas”, señaló Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En el mercado argentino, la siembra de maíz alcanzó el 34,8% del área prevista, unos cinco puntos porcentuales por encima del ritmo registrado en la misma fecha del año pasado y del promedio histórico. Los lotes implantados presentan buenas condiciones, aunque los excesos hídricos en Buenos Aires generan demoras y la sequía previa en Córdoba desplazó parte de la siembra hacia fechas más tardías.

La soja, en cambio, todavía no muestra un avance significativo. Las lluvias de octubre mejoraron las reservas de humedad en la franja central y el NEA, aunque el oeste continúa con condiciones de sequía. Los pronósticos de nuevas precipitaciones mantienen abierta la ventana de implantación.

Las lluvias de las últimas semanas mejoran los perfiles de humedad y permiten sostener las expectativas de siembra, aunque todavía hay diferencias importantes entre regiones. En soja, el ritmo de implantación sigue siendo un factor clave para definir el potencial de la campaña”, explicó Romano.

En el plano internacional, la cosecha de soja estadounidense avanzó 21 puntos porcentuales en la última semana, hasta cubrir el 46% del área, todavía por debajo del promedio histórico del 50%. En maíz, la recolección llegó al 33%, frente al 39% habitual para esta época. En ambos casos, el avance de las labores presiona sobre las cotizaciones.

La demanda, sin embargo, ofrece señales de sostén. Las compras chinas de soja estadounidense se estiman entre 1,5 y 3 millones de toneladas, mientras que las exportaciones semanales de maíz superaron nuevamente los 1,1 millones de toneladas. En Brasil, el avance de la siembra de soja llegó al 52%, ocho puntos por encima del ciclo anterior, aunque la posibilidad de un año Niño genera incertidumbre sobre los rindes, especialmente en el centro y norte del país.

El trigo encuentra sostén

A diferencia de la soja y el maíz, el trigo mantiene precios elevados por las complicaciones para exportar desde la región del Mar Negro. Los ataques y los daños en la infraestructura portuaria de Ucrania afectan el flujo comercial, que se desarrolla a través de rutas alternativas más costosas. Según el análisis de Romano, los embarques se encuentran muy por debajo de la capacidad habitual, lo que sostiene las cotizaciones y estimula la aparición de compradores.

La demanda internacional comienza a activarse ante las bajas recientes: Argelia compró 700.000 toneladas en una licitación internacional, impulsando los embarques y los precios europeos. En las próximas semanas, el mercado seguirá de cerca la entrada de la cosecha australiana y, posteriormente, la argentina, que despierta interés entre los compradores.

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“Las dificultades logísticas en el Mar Negro sostienen los precios del trigo. Los compradores aprovechan las bajas para cerrar negocios, mientras el mercado empieza a mirar la oferta de Australia y la próxima cosecha argentina”, sostuvo Romano.

En Argentina, el 90% del área triguera conserva una condición hídrica óptima y el 58% de los lotes transita la etapa de espigazón. No obstante, la humedad ambiental eleva la preocupación por el riesgo de fusariosis. En el norte del país, las lluvias demoran la cosecha, con rindes estimados de 20 quintales por hectárea en el NOA y 30 en el NEA, aunque con una amplia variabilidad. En la región central, las heladas y la falta de radiación podrían provocar pérdidas de rendimiento de entre el 10% y el 30% respecto del ciclo anterior.

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A nivel global, el mercado también sigue de cerca la volatilidad del petróleo y las tensiones en el estrecho de Ormuz. Las restricciones al tránsito marítimo encarecen los fletes y los combustibles, con posibles consecuencias sobre el costo de los fertilizantes y los rendimientos agrícolas. En este escenario, Romano adviertió que la evolución del clima en Sudamérica, el ritmo de cosecha en Estados Unidos y la fluidez de los embarques serán determinantes para la trayectoria de los precios.

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