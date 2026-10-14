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Netflix estrenó una miniserie alemana de crimen y thriller psicológico

Basada en una novela de Melanie Raabe, la historia gira sobre un violento crimen que quedó sin resolver y que la hermana de la víctima se niega a dejar atrás

14 de octubre 2026 · 14:30hs
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La trampa

"La trampa", una miniserie alemana de crimen y suspenso, llegó con toda a Netflix

“Lisa no ha salido de casa desde el asesinato de su hermana diez años atrás. Escribir es su único consuelo…y planea usarlo para atrapar al culpable de una vez por todas”, adelanta la sinopsis de Netflix acerca de la nueva miniserie alemana que ya se metió entre lo más visto.

Drama, misterio y thriller psicológico se combinan en “La trampa”, una de las últimas incorporaciones de la plataforma. Dirigida por Isabel Kleefeld, la miniserie de 6 episodios se mete de lleno en un crimen que quedó sin resolver y que la hermana de la víctima se niega a olvidar.

“La trampa” está basada en la novela homónima de la escritora y periodista Melanie Raabe, y protagonizada por Friederike Becht, Hans Löw y Matthias Brandt.

>>Leer más: Netflix sumó la comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell a su catálogo

De qué se trata “La trampa”

La trama sigue a Lisa Konrad, una exitosa escritora que vive recluida en su casa hace 10 años, debido al trauma que sufrió al presenciar el violento asesinato de su hermana Anna, el cual quedó sin resolver. Todo cambia cuando Lisa cree reconocer en la televisión al hombre que vio la noche del crimen: un reconocido periodista llamado Robert Lenzen.

Decidida a atraparlo, Lisa escribe una novela basada en el crimen de Anna y se compromete a romper su aislamiento para conceder una única entrevista en su propio hogar, con la condición de que sea Lenzen el entrevistador. Su plan maestro será usarse a sí misma como carnada, para obtener el ADN de Lenzen y llevarlo a la justicia.

>>Leer más: Netflix estrenó una miniserie canadiense de suspenso y criaturas extrañas

Trailer de “La trampa”

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