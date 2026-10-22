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Martín Fierro de Radio: oro para María O'Donnell y premio para un rosarino

Se entregaron los galardones que reconocen la labor en radio, en una noche llena de homenajes y discursos políticos

22 de octubre 2026 · 10:04hs
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María ODonnell se llevó el Oro en una nueva entrega de los premios Martín Fierro de Radio

María O'Donnell se llevó el Oro en una nueva entrega de los premios Martín Fierro de Radio

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregó los Martín Fierro de Radio. La ceremonia tuvo lugar el miércoles pasado por la noche y estuvo conducido por Luciana Rubinska y Luis Novaresio, y estuvo marcada por múltiples homenajes y discursos políticos. Se reconoció la labor radial en 32 categorías, María O'Donnell se llevó la estatuilla de Oro y hubo un premio para un rosarino.

“Nos levantamos muy temprano, cuidamos la palabra y las formas. En un momento en el cual la palabra está muy maltratada, el periodismo está maltratado, nosotros lo hacemos con amor, lo hacemos con cuidado. Apelamos a la conversación y no a la furia”, dijo la periodista en su discurso de agradecimiento.

“La radio todavía tiene ese ámbito de intimidad donde somos muchos, pero hay una conversación y una confianza que todos ustedes depositan en nosotros cada día que prenden la radio y nos eligen”, agregó O’Donnell.

>> Leer más: Los Martín Fierro de la Música debutaron con premio para Valentino Merlo

La gala incluyó seis homenajes. Los más emotivos fueron los dedicados a los recientemente fallecidos Ernestina Pais, Samuel “Chiche” Gelblung, y Oscar “El Negro” González Oro.

Por otra parte, muchos de los premiados esbozaron críticas contra el gobierno de Javier Milei en el momento de recibir sus estatuillas y tomar el micrófono. “Es el peor momento para los medios y para nosotros como profesión periodística, no solo por el gobierno que tenemos, que deja mucho que desear y que de libertad es para ellos, no para los que opinamos distinto, sino porque también la vorágine que nos ha llevado en este momento a estar divididos nos hace sentir que estamos de un lado o del otro”, sostuvo Nancy Pazos.

Rolando Graña se sumó a este posicionamiento, que cuestiona el ataque del presidente a los periodistas: “Ya se sabe, somos ensobrados, basuras humanas y todas esas cosas que nos dedican tan a menudo. A todos los insultos les contestamos con trabajo. Y sí, la gente no llega a fin de mes, la gente se endeuda, la gente sufre, los jubilados están mal y hay mucha gente que la pasa mal en la Argentina, aunque al Presidente no le guste”.

>> Leer más: Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

Noelia Barral Grigera, distinguida como Mejor Columnista Política por su trabajo en el programa de Ernesto Tenembaum, sumó: “No normalicemos que el Presidente nos diga ‘mierdas humanas’. No normalicemos que nos diga ‘soretes mal cagados’. Somos parte de la discusión democrática, asumamos esa responsabilidad y no normalicemos lo que está pasando”.

Un rosarino premiado en los Martín Fierro

En este marco, hubo además un rosarino premiado.

Se trata de Pachu Peña, quien se llevó el Martín Fierro por su Labor humorística en el programa “Re tarde” (FM Pop).

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A continuación, todos los ganadores de los premios Martín Fierro de Radio:

Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña – Splendid)

Programa periodístico matutino diario FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio con Vos)

Programa periodístico vespertino diario AM: Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Programa periodístico vespertino diario FM: Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)

Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

Programa de interés general en FM: Coworking (Nacho Otero – Delta)

Programa nocturno AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)

Programa semanal en AM: Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)

Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio con Vos)

Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo (Gabriel Anello – Mitre)

Programa musical en AM: La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)

Programa musical en FM: Aspen Club (FM Aspen)

Programa cultural/educativo: Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)

Labor periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)

Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Labor conducción femenina: María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)

Labor conducción masculina: Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)

Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)

Labor humorística: Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)

Labor locución femenina: Gigi Ribaloff (Mucha Radio)

Labor locución masculina: Sebastián Bresler (Mitre)

Relator deportivo: Gabriel Anello (Mitre)

Mejor labor en producción: Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Mejor labor en operación: Gabriel Marsili (FM Los40)

Labor en musicalización: Delta Music Team (FM Delta)

Movilero: Mercedes Ninci (Mitre informa primero – Mitre)

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)

Columnista político: Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio con

Columnista económico: Willy Kohan (Rivadavia)

Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)

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